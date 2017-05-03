Конструкторы и швеи Asya Malbershtein прокомментировали конфликт учредителей

Конфликт между учредителями компании Asya Malbeshtein — дизайнера Анастасии Швачко и гендиректора Марии Слиньковой — продолжается. Вчера в сети появилось видеобращения швей, конструкторов и закройщиков производства. «Мы хотим предотвратить ложь, которую рассказывают в интернете. Мы занимаем ту позицию, которую чувствуем. А когда выливается неправда, это больно и обидно. У нас очень хороший и теплый коллектив, а с уходом дизайнера мы не стали работать хуже. Мы не халтурим, продолжаем стараться для вас и отвечаем за каждое изделие», — говорят работники в видеообращении. Также швеи рассказали, что после конфликта Швачко и Слиньковой, ни один человек из производственного цеха не ушел.