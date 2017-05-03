Конструкторы и швеи Asya Malbershtein прокомментировали конфликт учредителей
Конфликт между учредителями компании Asya Malbeshtein — дизайнера Анастасии Швачко и гендиректора Марии Слиньковой — продолжается. Вчера в сети появилось видеобращения швей, конструкторов и закройщиков производства. «Мы хотим предотвратить ложь, которую рассказывают в интернете. Мы занимаем ту позицию, которую чувствуем. А когда выливается неправда, это больно и обидно. У нас очень хороший и теплый коллектив, а с уходом дизайнера мы не стали работать хуже. Мы не халтурим, продолжаем стараться для вас и отвечаем за каждое изделие», — говорят работники в видеообращении. Также швеи рассказали, что после конфликта Швачко и Слиньковой, ни один человек из производственного цеха не ушел.
Напомним, в конце апреля в медиа разгорелся скандал, связанный с переменами в структуре бренда Asya Malbershtein, известного своими кожаными аксессуарами. Как рассказала нам основательница бренда и номинант нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анастасия Швачко, ее партнер по бизнесу Мария Слинькова незаконным путем вывела ее из учредителей компании, закрыла доступ к производству и к офису бренда, а оборудование и сырье увезла в неизвестном направлении. Слинькова в свою очередь отрицает обвинения.
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