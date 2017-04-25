30 лет «Ассе»: почему мальчик Бананан — снова герой нашего времени?

То есть многие вещи и смыслы по-прежнему приходится доносить ээзоповым языком?

Да, эта привычка сохранилась у меня со времен «Ассы». Тогда все в жизни имело скрытый смысл или подтекст. Такова была специфика момента. Очень многое было запрещено, поэтому у нас была необходимость создания языка, на котором могли бы общаться творческие люди. Диалект, на котором разговаривают афроамериканцы между собой, белым абсолютно непонятен. То же самое было достигнуто и в условиях советского подполья: контролирующим органам было очень сложно что-то понять и, соответственно, придраться. В фильме вся визуальная часть зашифрована. Например, произведения неофициального искусства, то и дело появляющиеся в кадре. Сегодня они состоят на хранении в Третьяковской галерее, потому что заслуживают отдельного изучения. Например, во время исполнения песни «Старик Козлодоев» музыканты выходят на сцену кораблика. Они закутаны в некую красную тряпку, которая их объединяет и вместе с тем мешает свободно перемещаться. Это произведение московского художника Михаила Рошаля, авторству которого принадлежит также объект из комнаты Бананана Communication Tube. Там же можно рассмотреть портрет кисти Тимура Новикова или картину Сергея Шутова «Пальма в снегу». Мои работы появляются в фильме в виде снов главного героя. Я рисовал их фломастерами на пленке по технологии, разработанной Олегом Котельниковым. Подобного рода объекты разбросаны по всему кинофильму и образуют внутри него целую выставку. Сам факт появления в кино подобных маргинальных объектов — это редкое явление, особенно учитывая тот факт, что оно носит принципиальный характер.

Кто работал над стилем мальчика Бананана и других персонажей фильма? Или это также реальные образы?

В фильме снимались вещи, которые действительно составляли нашу жизнь. Помимо меня лично, там присутствовал мой гардероб, мой интерьер, а также мною написанные диалоги. И все костюмы мы создавали сами, используя, как вы понимаете, вторсырье. Лидером в этом направлении был человек, которому мы впоследствии дали имя Гарик Асса. Он знал невероятные комиссионные магазины в Москве, куда сдавали свои вещи дипломаты. Так что он здорово помог всех приодеть! Потом у него появился очень талантливый сподвижник Петлюра, который вывел весь этот трэшак совершенно на другой уровень. Он запасался подобными вещами в промышленных масштабах и мог в любой момент одеть целый полк. Все, что происходило в сфере одежды, имело отношение к такому стилистическому направлению, как панк. Чтобы вы понимали, что это значит, приведу пример того, как наш московский коллега Сергей Ануфриев вел стилистическую подготовку. Он мог во время глажки специально оставить на штанах утюг, чтобы прожечь несколько дырок, таким образом демонстрируя стиль «вместо шляпы на ходу он надел сковороду».

Сегодня дизайнеры одежды часто апеллируют к эстетике, заданной фильмом «Асса», и цитируют детали костюмов его героев. Видишь ли ты сам преемственность в стилистическом плане?

Ее невозможно не увидеть, учитывая то, что Гоша Рубчинский пропагандирует образы Тимура Новикова на объектах, которые распространяются огромными тиражами на мировом эстетическом поле. И если сегодня молодые художники и дизайнеры в своих творческих поисках обращаются к художественному наследию Тимура, следовательно, он не зря вел свою работу по поиску новых эстетических идеалов. И значит, они были найдены.