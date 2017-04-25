Художник Сергей Бугаев Африка сыграл в культовом фильме режиссера Сергея Соловьева «Асса» самого себя — кидалта и лишнего человека в системе. Спустя тридцать лет, ровно к юбилею картины, выяснилось, что мальчик Бананан — снова герой нашего времени, а переестроечную эстетику наперебой цитируют суперактуальные Vetements и Гоша Рубчинский.
30 лет «Ассе»: почему мальчик Бананан — снова герой нашего времени?
В апреле фильму «Асса» исполняется тридцать лет, но он до сих пор является мысле-и стилеобразующим, в том числе и для поколения миллениалов. Как ты думаешь, почему?
Дело в том, что в момент его съемок встретились несколько поколений мощных магов, оперировавших в культуре. Прошу заметить, что их столкновения происходят не только в кинофильме про Джонни Поттера. Прошу не изменять мои слова! Я буду специально делать подобные ошибки для дальнейшей дискриминации буржуазной капиталистической культуры и ее неподвижной иерархии. Движение магов по территории культуры является очень важным для авангарда, с территории которого мы управляли этим фильмом. Во многом его успех предопределил тот факт, что принципиальным отличием того времени было желание консолидации для совместного творчества, благодаря чему мы использовали различные каналы воздействия, важнейшими из которых были музыка, визуальное искусство и мода. Это и помогло создать такую мощную концептуально-эстетическую волну, обрушившуюся на нашу страну вместе с этой картиной. Ее вызвали самостоятельные творческие единицы, которые составляли на тот момент художественный андеграунд города Ленинграда. Режиссер Соловьев просто перенес в свой фильм наш круг, состоящий из предельно самобытных персонажей, в которых он увидел потенциал стать впоследствии настоящими героями нашей страны.
В этой жизненности и есть секрет сокрушительного успеха «Ассы»?
Для начала нужно обрисовать уникальную социодинамику советской культуры. Съемки происходили в определенной степени вакуума, который на территории страны образовала советская идеология. В нем только высказывания членов ЦК КПСС были звучащим и значимым, все остальные не имели права голоса. При этом важно понимать, что песни, которые звучат в фильме, в том числе песни Виктора Цоя, не были разрешены. В этой ситуации фильм стал территорией борьбы за свободу, прежде всего за свободу слова. Нельзя было в Советском Союзе, самом мощном и контролируемом государстве планеты на тот момент, просто так исполнить песню с требованием перемен. Так что фильм получился культовым только потому, что помимо того, что было зарегистрировано и одобрено в сценарии советским руководством, в процессе работы совершенно дерзко и нагло появилось совсем другое, без каких бы то ни было на то разрешений. Сегодня это хороший пример того, как люди совершали позитивную культурную революцию, в результате которой миллионы людей как минимум узнали о группе «Кино». Социальную роль Ленинградского рок-клуба в истории русской культуры нельзя переоценить. Ни в одной стране рок-движение не сыграло такой роли, как в Советском Союзе. Вышли молодые ребята, спели запрещенные песни и тем самым повлияли на ход мировой истории.
Мы пожинаем плоды той революции или продолжаем борьбу, которую вы начали тогда?
Сегодня развернута международная борьба за первенство в знаковой системе. В рамках нее идет война за обладание «Черным квадратом», в которую включены многие страны, оспаривающие в том числе и национальную принадлежность Малевича. Мы ведем войну на фронте искусства, для правильного понимания которого я предлагаю ввести очень простые категории — вредное или полезное для здоровья. На этой территории существует очень много визуальных вирусов, которые попадают в организм человека через глаза. Экология внутреннего пространства связана с тем, что не все из того, что нам предлагается для потребления, является полезным для организма и духовного совершенствования. Вредного гораздо больше. К нему относится все то, что Джон Кейдж называл «cheap imitation», дешевыми подделками, которые сегодня сложно отличить от настоящих вещей. Я являюсь большим поклонником уличной негритянской моды. В свое время в Нью-Йорке я очень подружился с грязными ниггерами, как их называют в фильме Тарантино «Джанго освобожденный». Они меня очень хорошо приняли, потому что я донес до них суть своего имени, то есть почему белый русский зовется Африкой. А суть такова: мы, белые русские, очень близки с афроамериканцами по отношению к той группе, которая угнетает и их, и нас. Черные очень ценят то, что среди русских есть белые, которые четко понимают существующую сегодня систему угнетения.
То есть многие вещи и смыслы по-прежнему приходится доносить ээзоповым языком?
Да, эта привычка сохранилась у меня со времен «Ассы». Тогда все в жизни имело скрытый смысл или подтекст. Такова была специфика момента. Очень многое было запрещено, поэтому у нас была необходимость создания языка, на котором могли бы общаться творческие люди. Диалект, на котором разговаривают афроамериканцы между собой, белым абсолютно непонятен. То же самое было достигнуто и в условиях советского подполья: контролирующим органам было очень сложно что-то понять и, соответственно, придраться. В фильме вся визуальная часть зашифрована. Например, произведения неофициального искусства, то и дело появляющиеся в кадре. Сегодня они состоят на хранении в Третьяковской галерее, потому что заслуживают отдельного изучения. Например, во время исполнения песни «Старик Козлодоев» музыканты выходят на сцену кораблика. Они закутаны в некую красную тряпку, которая их объединяет и вместе с тем мешает свободно перемещаться. Это произведение московского художника Михаила Рошаля, авторству которого принадлежит также объект из комнаты Бананана Communication Tube. Там же можно рассмотреть портрет кисти Тимура Новикова или картину Сергея Шутова «Пальма в снегу». Мои работы появляются в фильме в виде снов главного героя. Я рисовал их фломастерами на пленке по технологии, разработанной Олегом Котельниковым. Подобного рода объекты разбросаны по всему кинофильму и образуют внутри него целую выставку. Сам факт появления в кино подобных маргинальных объектов — это редкое явление, особенно учитывая тот факт, что оно носит принципиальный характер.
Кто работал над стилем мальчика Бананана и других персонажей фильма? Или это также реальные образы?
В фильме снимались вещи, которые действительно составляли нашу жизнь. Помимо меня лично, там присутствовал мой гардероб, мой интерьер, а также мною написанные диалоги. И все костюмы мы создавали сами, используя, как вы понимаете, вторсырье. Лидером в этом направлении был человек, которому мы впоследствии дали имя Гарик Асса. Он знал невероятные комиссионные магазины в Москве, куда сдавали свои вещи дипломаты. Так что он здорово помог всех приодеть! Потом у него появился очень талантливый сподвижник Петлюра, который вывел весь этот трэшак совершенно на другой уровень. Он запасался подобными вещами в промышленных масштабах и мог в любой момент одеть целый полк. Все, что происходило в сфере одежды, имело отношение к такому стилистическому направлению, как панк. Чтобы вы понимали, что это значит, приведу пример того, как наш московский коллега Сергей Ануфриев вел стилистическую подготовку. Он мог во время глажки специально оставить на штанах утюг, чтобы прожечь несколько дырок, таким образом демонстрируя стиль «вместо шляпы на ходу он надел сковороду».
Сегодня дизайнеры одежды часто апеллируют к эстетике, заданной фильмом «Асса», и цитируют детали костюмов его героев. Видишь ли ты сам преемственность в стилистическом плане?
Ее невозможно не увидеть, учитывая то, что Гоша Рубчинский пропагандирует образы Тимура Новикова на объектах, которые распространяются огромными тиражами на мировом эстетическом поле. И если сегодня молодые художники и дизайнеры в своих творческих поисках обращаются к художественному наследию Тимура, следовательно, он не зря вел свою работу по поиску новых эстетических идеалов. И значит, они были найдены.
Текст: Александра Карпова
Фото: Антон Рудзат
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