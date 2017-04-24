Urban Decay выпустили наборы Naked с сертификатами на маникюр, укладку и йогу

Urban Decay представил четыре набора Naked, и в каждом из них, помимо хрестоматийных палеток, можно найти сертификаты от партнеров. В наборе «Одна такая» (7500 руб.) вас будут ждать сертификаты на коррекцию бровей в Brow Bar Number One, укладку в салонах «Персона» и маникюр с покрытием, в «В большом городе» — сертификаты на экспресс-уход для лица или массаж от салонов «Моне» и занятие йогой. В «Душе заката» — сертификаты на уроки рисования и персональный урок макияжа. А набор «Одним взглядом» включает в себя браслет, скидку в UNOde50 и посещение фитнес-клуба Fit Fashion. Наборы будут продаваться в Москве и в онлайн-магазине бренда.