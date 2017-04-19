15 вещей в духе 1980-х из городских магазинов

Немного диско, щепотка панка и хип-хопа — все это теперь сочетается в одном луке. И да, много блеска не бывает.

  • Ветровка No 21, 63 400 руб. (aizel.ru)

  • Блуза MSGM, 24 500 руб. (ДЛТ)

  • Жилет Marc Jacobs, 53 600 руб. (net-a-porter.com)

  • Куртка Alice + Olivia, 94 300 руб. (Babochka)

  • Бюстье Incanto, 6999 руб. (Incanto)

  • Платье Tom Ford, 359 500 руб. (tsum.ru)

  • Кроссовки Diadora, 7980 руб. (Diadora)

  • Серьги Chanel, цена по запросу (Chanel)

  • Клатч Dolce & Gabbana, цена по запросу (mytheresa.com)

  • Туфли Kiton, цена по запросу (Kiton)

  • Платье Patrizia Pepe, 20 400 руб. (Patrizia Pepe)

  • Туфли Saint Laurent, 51 850 руб. (ДЛТ)

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