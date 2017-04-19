Немного диско, щепотка панка и хип-хопа — все это теперь сочетается в одном луке. И да, много блеска не бывает.
15 вещей в духе 1980-х из городских магазинов
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Ветровка No 21, 63 400 руб. (aizel.ru)
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Блуза MSGM, 24 500 руб. (ДЛТ)
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Жилет Marc Jacobs, 53 600 руб. (net-a-porter.com)
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Куртка Alice + Olivia, 94 300 руб. (Babochka)
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Бюстье Incanto, 6999 руб. (Incanto)
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Платье Tom Ford, 359 500 руб. (tsum.ru)
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Кроссовки Diadora, 7980 руб. (Diadora)
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Серьги Chanel, цена по запросу (Chanel)
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Клатч Dolce & Gabbana, цена по запросу (mytheresa.com)
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Туфли Kiton, цена по запросу (Kiton)
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Платье Patrizia Pepe, 20 400 руб. (Patrizia Pepe)
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Туфли Saint Laurent, 51 850 руб. (ДЛТ)
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