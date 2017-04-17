Дочь бывшего вице-губернатора Петербурга и посол бренда Ulyana Sergeenko Лидия Метельская семь лет собирала винтажный гардероб, а теперь готова делиться. Для начала — в «Инстаграме», где открыла свой магазин.
Как дочь бывшего вице-губернатора Петербурга Лида Метельская открыла винтажный магазин
«Наряды из новых сезонных коллекций давно не вызывают у меня экстаз! А вот вещи с европейских «блошек» сшиты из интересных тканей, украшены ручной вышивкой. Причем и крой актуален: помимо безумных тюрбанов и театрального вида блуз в моем магазине будут и очень крутые джинсы с супервысокой талией — ни одни современные mom так не сядут. Хотите дикий антикэжуал – забирайте и раритетную шубу из настоящего меха леопарда (а их запретили шить в начале 1980-х), и кутюрный жакет Yves Saint Laurent, целиком сшитый из черных перьев. Есть и платья Виктора Косты, и еще несколько вещей от дизайнеров, модные дома которых больше не существуют. По переписи — больше 150 предметов, и коллекция постоянно растет (так что я не боюсь, что все раскупят!): совсем недавно ассортимент пополнил кутюрный костюм Emanuel Ungaro, расшитый розами, с каймой из бисера по подолу юбки и расписанными красками цветами.
Плюс я работаю над собственной линией, музой которой стал мой кот Беляш: делаю футболки и чокеры с его изображением. Планирую потихоньку пробовать себя в дизайне, делать вещи, когда меня вдохновит какая-то идея или явление. Хотя кого я обманываю: скорее всего, меня продолжат вдохновлять котики. Еще в планах — открыть шоу-рум в Петербурге. Не только потому, что это мой родной город, но и потому, что, как мне кажется, здесь самая искушенная в вопросе старины аудитория: что ни дом, то памятник архитектуры, а практически в каждой семье хранится хоть один антикварный предмет».
instagram.com/meowshka_vintage
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