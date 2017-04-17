«Наряды из новых сезонных коллекций давно не вызывают у меня экстаз! А вот вещи с европейских «блошек» сшиты из интересных тканей, украшены ручной вышивкой. Причем и крой актуален: помимо безумных тюрбанов и театрального вида блуз в моем магазине будут и очень крутые джинсы с супервысокой талией — ни одни современные mom так не сядут. Хотите дикий антикэжуал – забирайте и раритетную шубу из настоящего меха леопарда (а их запретили шить в начале 1980-х), и кутюрный жакет Yves Saint Laurent, целиком сшитый из черных перьев. Есть и платья Виктора Косты, и еще несколько вещей от дизайнеров, модные дома которых больше не существуют. По переписи — больше 150 предметов, и коллекция постоянно растет (так что я не боюсь, что все раскупят!): совсем недавно ассортимент пополнил кутюрный костюм Emanuel Ungaro, расшитый розами, с каймой из бисера по подолу юбки и расписанными красками цветами.