Онлайн-трансляция ДЛТ fashion show весна-лето 2017
Каждые полгода ДЛТ устраивает показ текущих коллекций: шоу весенне-летнего сезона пройдет 13 апреля. Креативная команда ДЛТ подготовила 70 лихо стилизованных образов для женщин, мужчин и детей из хитов коллекций Balenciaga, Celine, Saint Laurent, Calvin Klein, Marni Proenza Schouler, Dolce & Gabbana, Tom Ford и других. Тема предстоящего фэшн-шоу — стритстайл 1980-х и спорт.
Специально для ДЛТ fashion show универмаг выпустил серию лукбуков. В них — фотографии каждого подиумного образа с указанием брендов и цен. Концепция «see now — buy now» в действии. Онлайн-трансляцию шоу можно посмотреть здесь:
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