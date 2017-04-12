Онлайн-трансляция ДЛТ fashion show весна-лето 2017

Каждые полгода ДЛТ устраивает показ текущих коллекций: шоу весенне-летнего сезона пройдет 13 апреля. Креативная команда ДЛТ подготовила 70 лихо стилизованных образов для женщин, мужчин и детей из хитов коллекций Balenciaga, Celine, Saint Laurent, Calvin Klein, Marni Proenza Schouler, Dolce & Gabbana, Tom Ford и других. Тема предстоящего фэшн-шоу — стритстайл 1980-х и спорт.

Специально для ДЛТ fashion show универмаг выпустил серию лукбуков. В них — фотографии каждого подиумного образа с указанием брендов и цен. Концепция «see now — buy now» в действии. Онлайн-трансляцию шоу можно посмотреть здесь:

Оставить комментарий
  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:
  • Места: ДЛТ

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

11 самых ожидаемых лимитированных коллекций сезона

Shopping weekend в ДЛТ

30 весенних платьев из городских магазинов

Елена Крыгина презентует свою книгу в Петербурге

Новая сумка Chanel, идеальный тренчкот и еще 8 необходимых вещей весны

27 пар ботинок для долгих весенних прогулок

Три сотни неоновых труб в новых витринах ДЛТ

25 волшебных сережек, которые заменят вечернее платье