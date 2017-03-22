Пальто с лампасами и практичные платья в новой коллекции Marusia Nizovtsova

Финалистка нашего проекта «Новые имена в дизайне 2016» Маруся Низовцова представила лукбук новой коллекции. В ней — комфортные вещи на каждый день: пальто, платья-рубашки, жилеты и сарафаны. При этом почти на каждой вещи есть детали, которые заслуживают внимания: пальто украшают лампасы из натурального шелка, рукава платья декорированы бахромой, на рубашках — вырезы по бокам и авторские запонки, а на жилетах — металлические бусины ручной работы.