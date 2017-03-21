Иван Растрепин

Актер, вошедший в десятку самых популярных инстаграм-блогеров Петербурга

«Я проживаю образ, а не просто изображаю накрашенного мужика в платье. Мне интересен сам персонаж: «Иван Растрепин — русский покемон». Я осознаю, что я мужского пола, и чувствую себя мужчиной, но при этом встречаюсь с парнями и требую подарки и на 23 февраля, и на 8 Марта. Я четко вижу себя со стороны, потому что с четырнадцати лет работал моделью, пока не надоело. Мы живем в такое время, когда необходимо уметь подавать себя и быть медийным, но я за Анджелину Джоли, а не за Ким Кардашьян и всякую такую белиберду. Мне не нравятся девочки, которые накладывают тонну макияжа. Лучше уколами сделать лицо и быть «естественной», не перебарщивая до состояния соски. Мне хочется большего, чем популярность в «Инстаграме», поэтому стремлюсь в актерскую профессию. Пошел бы в Comedy Woman, но долго там не выдержу — я человек, который создает контент, а не играет прописанную кем-то роль. Хотя если честно, меня туда еще никто не звал».