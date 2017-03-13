В Петербурге откроется новый аутлет-центр

Fashion House объявила о планах построить в Петербурге аутлет еще в 2010 году. Достроить его планировалось в 2012 году. Инвестиции в проект площадью 37 тыс. м2 оценивались в $100 млн. Когда аутлет будет полностью застроен, то арендная площадь превысит 20 тыс. м2. В аутлете смогут разместиться 120 магазинов.

Cегодня недалеко от Пулково уже работает «Outlet Village Пулково», построенный компанией Hines. Оценочная стоимость строительства этого комплекса площадью 15,4 тыс. м2 составила $100 млн.