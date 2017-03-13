Бренд Urban Decay запустил бесплатные онлайн-консультации

Косметический бренд Urban Decay запускают бесплатные онлайн-консультации по мейкапу. Визажисты бренда помогут всем желающим подобрать необходимые продукты, подходящие оттенки и ответить на давно волнующие вопросы: «Какие тени подчеркнут цвет моих глаз?», «Как зрительно увеличить губы?», «Что пользоваться хайлайтером?». Механика простая: если отправить свой вопрос на почту makeup@urbandecay.ru и прикрепить ссылки на ваши соцсети с фотографиями, вам ответят лучшие визажисты Urban Decay.