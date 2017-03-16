AshGrey

Панк-рок стилистика покинула большой подиум с уходом Эди Слимана из Saint Laurent. Зато осталась в Петербурге: бренд Станислава Медведева Ashgrey за основу конкурсной коллекции взял, например, Ленинградский рок-клуб и его посетительниц. Все это вылилось в атласные комбинации с цепями и булавками, мини-юбки из кожи и бархата и «зататуированные» телесные комплекты. А в новом лукбуке, который бренд представит на днях, мы увидим цитаты на форму красной армии и силуэты в лучших традициях восьмидесятых.

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