Мы продолжаем серию материалов, в которых будем знакомить вас с участниками нашего проекта «Новые имена в дизайне 2017», не дожидаясь результатов онлайн-голосования и выбора экспертов. В новом выпуске — новые бренды одежды, которые соответствуют духу времени.
7 новых российских брендов одежды, которые соответствуют духу времени
PSSP
Этнокитч — так можно описать коллекцию Петра Старостина из Петербурга. Смешалось всё: личные воспоминания про жизнь в Сибири, эстетика петербургской зимы, стеганая ткань и баска с красной отстрочкой, позаимствованные у экспонатов Этнографического музея, и сложная шнуровка, как у традиционных скандинавских костюмов.
LOH Apparel
Марка из Минска, у которой есть все шансы дать фору Джонатану Андерсону и Вирджилу Абло. По крайней мере, стайлингом: сами посмотрите, как в лукбуке лихо замиксованы широкие брюки, майки и пальто.
AshGrey
Панк-рок стилистика покинула большой подиум с уходом Эди Слимана из Saint Laurent. Зато осталась в Петербурге: бренд Станислава Медведева Ashgrey за основу конкурсной коллекции взял, например, Ленинградский рок-клуб и его посетительниц. Все это вылилось в атласные комбинации с цепями и булавками, мини-юбки из кожи и бархата и «зататуированные» телесные комплекты. А в новом лукбуке, который бренд представит на днях, мы увидим цитаты на форму красной армии и силуэты в лучших традициях восьмидесятых.
M_U_R
Всей редакцией мы влюбились во вторую коллекцию марки Ани Дружининой, в которой только черные вещи: широкие хлопковые брюки, которые идут всему, топы, напоминающие о школьной форме, и непрактичные, зато очень красивые прозрачные накидки. И бонусом — прекрасный инстаграм бренда.
Umi
Тбилисский бренд, который придумала Майя Чхартишвили, работает в направлении супрематизма: комбинирует объемы, геометрические фигуры и контрастные ткани в одном луке. В итоге получается коллекция, которая напомнит нам о советском авангарде и наверняка очарует западных модников — всех тех, кто полгода назад скупал форму российской сборной на Олимпиаде.
Dress up Hero
В мудборде дебютной полноценной коллекции Ильи Бостона — герои советской эпохи, космонавты и летчики. Из этого получились добротные куртки пилотов, чекистские плащи и портупеи, которые можно посмотреть в мастерской бренда на Моховой, 45.
Alkhanashvili
Мужская коллекция Луизы Алханашвили из Волгограда напоминает нам о работах аскетичных брендов в духе Lemaire и о национальных костюмах одновременно. При этом вещи у дизайнера получаются повседневными: рубашки с пуговицами на спине и расслабленны брюки легко представить и в офисе, и на вечеринке.
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