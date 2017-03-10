30 жизнерадостных слипонов для всей семьи из новой коллекции Jog Dog

Самая удобная обувь на весну — слипоны — берет все лучшее от домашних тапочек, а эффект гарантирует помощнее, чем шпилька. Особенно если это модели жизнерадостных расцветок, как в весенне-летней коллекции итальянского бренда Jog Dog.
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Самая удобная обувь на весну — слипоны — берет все лучшее от домашних тапочек, а эффект гарантирует помощнее, чем шпилька. Особенно если это модели жизнерадостных расцветок, как в весенне-летней коллекции итальянского бренда Jog Dog.
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