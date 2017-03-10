Шинели и комбинезоны в новой коллекции Artem Shumov

дизайнер

«Я хотел запечатлеть очень короткий момент в нашей истории — время между царской Россией и СССР, одно мгновение, в котором общество было расколото. Мне очень интересны люди того времени, военные, банкиры, продавцы, садовники, почтальоны, как они жили своей простой жизнью в непростое время».