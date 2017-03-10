Специально для Sobaka.ru дизайнер мужской одежды Артем Шумов, финалист нашего конкурса «Новые имена в дизайне 2013» поделился кадрами новой коллекцию, которую он представит 16 марта на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве.
Шинели и комбинезоны в новой коллекции Artem Shumov
Артем Шумов
дизайнер
«Я хотел запечатлеть очень короткий момент в нашей истории — время между царской Россией и СССР, одно мгновение, в котором общество было расколото. Мне очень интересны люди того времени, военные, банкиры, продавцы, садовники, почтальоны, как они жили своей простой жизнью в непростое время».
Несмотря на исторический мудборд, коллекция выглядит очень современно: легкие куртки, костюмы в стиле sport chic с цветной подкладкой, пальто с красными пятными и комбинезоны с небанальным декором. Традиционно, дизайнер использует натуральные ткани: плотная шерсть, кашемир, хлопок и легкая плащевка.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.