Видео: Аризона Мьюс в новом ролике Chanel

Chanel представили ролик весенне-летней коллекции, лицом которого стала Аризона Мьюс. В ролике супермодель играет одновременно официантку и гостью кафе, а наряды героинь меняются каждые пять секунд. Все декорации видео — включая мебель, посуду, капкейки, сахар и даже арбуз — выполнены в пастельных оттенках, как и вещи из коллекции Chanel, которая уже продается в монобренде на Старо-Невском. Новую осенне-зимнюю коллекцию марка представит 7 марта в рамках парижской недели моды.

Оставить комментарий
  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:
  • Места: Chanel

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Клатч-клавиатура Chanel, кеды Gucci на платформе-радуге и еще 8 необходимых вещей февраля

Ролики Saint Laurent, клатч-фляжка Chanel и еще 7 красивых вещей на январь

Халат Balenciaga, золотой плащ Alexander Terekhov и еще 7 красивых вещей декабря

Кубинские платья Chanel, меховые пальто Xassa со снегирями и еще 5 главных вещей ноября

15 блестящих во всех смыслах вещей из городских магазинов

Мундиры Джиджи Хадид, новая коллекция Кристофа Лемэра и еще 7 главных вещей октября

Туфли в бензиновых разводах, твидовые чемоданы Chanel и еще 8 необходимых вещей августа

Зажим для галстука-пистолет, кольца с пчелами и еще 5 ювелирных новинок апреля