Chanel представили ролик весенне-летней коллекции, лицом которого стала Аризона Мьюс. В ролике супермодель играет одновременно официантку и гостью кафе, а наряды героинь меняются каждые пять секунд. Все декорации видео — включая мебель, посуду, капкейки, сахар и даже арбуз — выполнены в пастельных оттенках, как и вещи из коллекции Chanel, которая уже продается в монобренде на Старо-Невском. Новую осенне-зимнюю коллекцию марка представит 7 марта в рамках парижской недели моды.