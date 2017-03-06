Новая сумка Chanel, идеальный тренчкот и еще 8 необходимых вещей весны

Вы можете обойтись этой весной без остроактуальной прозрачной розовой ночнушки в полоску, но без тренча Geox — нет, исключено. Ветеран модных сезонов, тренч атаковал всех дизайнеров мира и взял в плен наши гардеро­бы. Сдаемся без боя, но учим важное правило: чтобы это «траншейное пальто», популярное еще во времена Первой мировой, не теряло актуальности, нужно просто уметь его готовить — например, носить с разноцветными и контрастными кедами, брать на размер больше, чтобы рукава были чуть длиннее, чем нужно, вниз надевать худи с накладными плечами и брюки суперклеш, а в уши — серьги размером с люстру в Версале. И более о вся­ких там тенденциях беспокоиться не стоит. Париж взят. (Geox)