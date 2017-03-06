Наш директор отдела моды Ксения Гощицкая разбирается в it-bags сезона, находит идеальный тренч и констатирует возвращение логомании.
Новая сумка Chanel, идеальный тренчкот и еще 8 необходимых вещей весны
Карамельно-розовая сумка Louis Vuitton значительно теряет в сладости благодаря массивной серебряной цепи, а в центре патчей, расшитых бисером в главных цветах сезона — желтом! фуксии! оранжевом! — красуется металлический техно-логотип. (Louis Vuitton)
В новом корнере аксессуаров Alexander McQueen найдено сокровище: колье с массивной подвеской в форме сердца не только открывается как викторианский медальон, позволяя носить у сердца прядь волос любимого человека, но и снимается с цепочки, превращаясь в брошь-орден. (ДЛТ)
Карл Лагерфельд анонсировал новую линию Chanel's Gabrielle — четыре сумки, успевшие получить приставку it еще до официального выхода. Как обычно, в пре мьере зашифр ваны коды дома Chanel, разбирать которые — отдельное удовольствие. Во- первых, имя Габриэль — хотя мы все понимаем, что речь о Коко, разумеется, — в теории может принадлежать как женщине, так и мужчине, что намекает на любимый самой Шанель маскулинный акцент в дизайне. Во-вторых, ее форма напоминает о чехлах для биноклей, которые мужчины носят с собой на ипподром, ведь самой большой любовью Мадемуазель был Артур Кейпел, британский игрок в поло. (Chanel)
«Вместе веселее», — решил дизайнер Vetements Демна Гвасалия, организовав рекордное число коллабораций: с Brioni выпустил рубашки с удлиненными рукавами, c Comme des Garcons — пиджаки на пару размеров больше, с Lucchese — ботфорты до пояса, а с Juicy Couture — вельветовые штаны, идеально сочетающиеся с туфлями Manolo Blahnik. (DayNight)
Дизайнеры Томазо Анфосси и Франческо Феррари придумывают для своей марки Cote ироничные хитро скроенные наряды—и в принтах, и в силуэтах стараются быть, что называется, контемпорари. Но в отличие от многих других арт-брендов, их всегда женственные платья действительно украшают. (салон «Кенгуру»)
Когда Паоло Роселло начинал свой бренд P.A.R.O.S.H., то перешивал винтажные платья и кастомизировал военные куртки. Принцип деконструкции по-прежнему остается ДНК бренда: полоски на брючном костюме явно штормит, а в рубашку-платье вшиты акварели с изображением фрегата. (Golden Line)
Столетие авангардной группировки De Stijl отмечают в Tommy Hilfiger — любимые цвета Пита Мондриана функционально и пластично обтягивают тело супермодели Джиджи Хадид. (Tommy Hilfiger)
Сразу две хорошие новости: брендомания возвращается, а вместе с ней — буква Y в логотип Saint Laurent, как в этих чудо-серьгах. Мы скучали! (ДЛТ)
Вы можете обойтись этой весной без остроактуальной прозрачной розовой ночнушки в полоску, но без тренча Geox — нет, исключено. Ветеран модных сезонов, тренч атаковал всех дизайнеров мира и взял в плен наши гардеробы. Сдаемся без боя, но учим важное правило: чтобы это «траншейное пальто», популярное еще во времена Первой мировой, не теряло актуальности, нужно просто уметь его готовить — например, носить с разноцветными и контрастными кедами, брать на размер больше, чтобы рукава были чуть длиннее, чем нужно, вниз надевать худи с накладными плечами и брюки суперклеш, а в уши — серьги размером с люстру в Версале. И более о всяких там тенденциях беспокоиться не стоит. Париж взят. (Geox)
В весеннем сезоне креативный директор Lacoste Фелипе оливейра баптиста разыгрывает теннисный турнир: с его подачи белоснежные трикотажные платья напоминают спортивную форму с кортов 1970-х, а двусторонние плащи предельно мобильны: их можно и нужно отстегивать, выворачивать и застегивать разными способами. (Lacoste)
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.