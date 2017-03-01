Миллениалы в новой рекламной кампании Hilfiger Denim

Tommy Hilfiger Denim представили новый сезон. Лицами рекламной кампании снова стали миллениалы: модель Лаки Блю Смит, 17-летний Анвар Хадид, брат Джиджи и Беллы Хадид, а также 18-летняя София Ричи. Эту тройку в Лос-Анджелесе сфотографировал еще один миллениал — Брайант Эслава с двухмиллионной армией подписчиков в Instagram.

«Капсульная коллекция Tommy Jeans — это микс наследия 90-х, канонических образов из наших архивов и современного влияния поп-культуры, — прокомментировал Томми Хилфигер. — А Лаки Блю Смит, Анвар Хадид и София Ричи символизируют собой молодежный, бунтарский дух, являющийся центром нашей кампании, и придают новый импульс классическому дениму, представленному в данной коллекции. Воспоминания об уже ушедшей эпохе воскрешают в моей памяти незабываемые моменты: от самого начала нашего сотрудничества с музыкантами и знаменитостями до невероятного увлечения поп-культурой, которое продолжается и по сей день».

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