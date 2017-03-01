Миллениалы в новой рекламной кампании Hilfiger Denim

«Капсульная коллекция Tommy Jeans — это микс наследия 90-х, канонических образов из наших архивов и современного влияния поп-культуры, — прокомментировал Томми Хилфигер. — А Лаки Блю Смит, Анвар Хадид и София Ричи символизируют собой молодежный, бунтарский дух, являющийся центром нашей кампании, и придают новый импульс классическому дениму, представленному в данной коллекции. Воспоминания об уже ушедшей эпохе воскрешают в моей памяти незабываемые моменты: от самого начала нашего сотрудничества с музыкантами и знаменитостями до невероятного увлечения поп-культурой, которое продолжается и по сей день».