Накануне нового сезона ДЛТ представил новые витрины: окна по периметру универмага украсили в минималистичном стиле. Для декораций использовали 355 неоновых трубок. Больше двадцати манекенов представляют свежие коллекции, которые уже продаются в ДЛТ: Saint Laurent, Gucci, No. 21, Marni, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Celine, Acne Studios, Calvin Klein Collection и другие.
Три сотни неоновых труб в новых витринах ДЛТ
Вместе с витринами ДЛТ объявил все новости весны. Так этой весной брендлист универмага пополнится 77 новыми марками. Среди них — мужские коллекции Raf Simons, Ann Demeulemeester, Yohji Yamamoto, женские Off/White, Proenza Schouler, Attico, Opening Ceremony, Common Project, детские MOA, Tod’s Junior, Colors of California. Также в апреле заработают два корнера Saint Laurent (на первом этаже с аксессуарами и на третьем с женской коллекцией), а в мае — большой корнер Red Valentino.
Напомним, ДЛТ обновляет витрины три раза в год — осенью, зимой и весной. На производство и монтаж одного сезона уходит около двух месяцев. Над объектами трудится команда из более чем тридцати штатных сотрудников универмага, от декораторов до скульпторов. Самое трудоемкое — это монтаж всех 19 витрин, на который могут уйти несколько недель. Кроме них есть 14 маленьких окон, предназначенных для выставления аксессуаров.
ДЛТ
Б. Конюшенная ул., 21-23
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