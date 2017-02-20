Три сотни неоновых труб в новых витринах ДЛТ

Напомним, ДЛТ обновляет витрины три раза в год — осенью, зимой и весной. На производство и монтаж одного сезона уходит около двух месяцев. Над объектами трудится команда из более чем тридцати штатных сотрудников универмага, от декораторов до скульпторов. Самое трудоемкое — это монтаж всех 19 витрин, на который могут уйти несколько недель. Кроме них есть 14 маленьких окон, предназначенных для выставления аксессуаров.