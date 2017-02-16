Из февральских часов можно сложить мозаику «Оттепель»: снежинки и монеты на влажном асфальте.
Циферблат Diesel с шипами, черные часы Daniel Wellington и еще 4 новинки февраля
Hypnose Quinting
Вместо мануфактурного механизма с автоподзаводом под стеклом этих часов можно увидеть только парящую вместе со стрелками в воздухе ажурную стальную снежинку.
Timeframes Diesel
Ослепительное холодное оружие в весомом 46-миллиметровом корпусе и с острыми шипами на циферблате — это золоченый трехстрелочник Rasp, также известный как Рашпиль и Напильник.
La Grande Classique de Longines, Longines
Несколько бриллиантов и перламутровые льдины легли на циферблаты обновленной коллекции самых известных тонких часов марки — их корпус всего 4,2 миллиметра в толщину.
Classic Black, Daniel Wellington
Во флагманской коллекции классических моделей с тонким 6-миллиметровым корпусом появился свой мистер Блэкстар на ремешке из черного нейлона.
Big Bang Jeans Ceramic All Black, Hublot
В гранжевые черные джинсы оделись сто пронумерованных хронографов с автоподзаводом. Ремешок и циферблат из денима соседствуют с титановыми винтами, стальной заводной головкой, керамическими корпусом и безелем.
Часовая коллекция МЮЗ
Первая часовая коллекция марки разработана российскими дизайнерами, оснащена швейцарскими механизмами, а собрана голландскими руками. Каждую модель последние заботливо укутали золотым покрытием в три микрона.
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