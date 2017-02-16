Шуба и куртки, как у бездомных, в новой коллекции Канье Уэста

Коллекция — продолжение того, что мы видели на четырех прыдыдущих показах: дубленки, как у бездомных, заправленные в сапоги тренировочные штаны, потертые джинсовые куртки и свитшоты. И одна шуба: в сети шутили, что на такую вещь рэпера вдохновил недавний визит в Москву.