Сергей Полунин танцует в новой рекламе Diesel

«Мы выступаем против любых проявлений ненависти и хотим напомнить об этом именно сейчас. Когда мир становится более напряженным, когда границы появляются там, где их быть не должно, мы напоминаем о любви и равенстве», — комментирует ролик креативный директор бренда Никола Формикетти.