Новая рекламная кампания Diesel посвящена равенству во всех его проявлениях — политическому, национальному, гендерному. В ролике, который снял Дэвид Лашапель, есть поцелуи, радуга и стилизованная гей-свадьба. Бонус: за танцы отвечает Сергей Полунин. Вместе с Лашапелем они уже работали над Take me to the Church ирландца Hozier.
Сергей Полунин танцует в новой рекламе Diesel
«Мы выступаем против любых проявлений ненависти и хотим напомнить об этом именно сейчас. Когда мир становится более напряженным, когда границы появляются там, где их быть не должно, мы напоминаем о любви и равенстве», — комментирует ролик креативный директор бренда Никола Формикетти.
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