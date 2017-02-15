Максимальное глубокое декольте и оголенная грудь — одна из важных примет сезона. По крайней мере, на красной дорожке. Рассказываем о новой тенденции.
Максимально обнаженная грудь — тренд красных дорожек или безумие?
Две недели назад мы рассказывали о спорном выходе Беллы Хадид: супермодель пришла на маскарад Christian Dior в платье-корсете, которое полностью просвечивало грудь, при этом наряд выглядел нисколько не пошлым. Тогда мы отметили, что выводы делать рано — станет ли голая грудь нормой вечерних аутфитов должны показать красные дорожки. Прошедшие на этих выходных Grammy и BAFTA утвердили безумный тренд.
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Леди Гага на Grammy 2017
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Андриана Лима на церемонии amFAR 2017 в платье Zuhair Murad
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Блейк Лайвли на церемонии «Золотой глобус 2017» в платье Atelier Versac
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Кэрри Вашингтон на церемонии DGA Awards 2017 в платье Sally Lapointe
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Деми Ловато на Grammy 2017 в платье Julien McDonald
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Николь Кидман на церемонии BAFTA 2017 в платье Armani Prive
Хоть откровенного оголения мы не увидели, грудь на Grammy была центром внимания. Певица Холзи появилась в полностью расстегнутой рубашке, под которой ничего не было. Этот лук девушка скопировала из клипа Creep главной девчачьей хип-хоп-группы девяностых TLC. Леди Гага также пошла во все тяжкие, появившись в жакете с перьями, плотно прикрывающим всё кроме груди. Но самый популярный ход красных дорожек — глубокий вырез. Он не похож на привычное нам декольте, потому что закрывает шею и зону ключиц, как у Дженнифер Лопес, Кэрри Андервуд и Андрианы Лимы на прошедших церемониях.
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Холзи на Grammy 2017
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Кэрри Андервуд на церемонии Grammy 2017
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Николь Кидман на церемонии SAG Awards 2017 в платье Gucci
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Дженнифер Лопес на Grammy 2017 в платье Ralph & Russo
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Дакота Джонсон на премьере фильма «50 оттенков темнее» в платье Valentino, 2017 год
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Селин Дион на Grammy 2017 в платье Zuhair Murad
Этих аргументов достаточно, чтобы объявить максимально обнаженную грудь новой тенденцией. Тем более, что кроме знаменитостей тренд поддерживают и дизайнеры. Весенне-летний показ Proenza Schouler закрыла модель с гигантским вырезом-сердцем на свитере, а на кутюрной неделе моды в Париже грудь стала главным акцентом в коллекциях Christian Dior, Ulyana Sergeenko или Valentino. Историки моды связывают отношение к демонстрации груди с положением женщины в обществе: если даже неглубокий вырез подвергается острой критики, то вероятнее всего существует проблема прав женщин, а если тенденция с подиума и красных дорожек уйдет в массы и будет восприниматься нормой, то можно говорить о перевороте.
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