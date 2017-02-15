Максимально обнаженная грудь — тренд красных дорожек или безумие?

Хоть откровенного оголения мы не увидели, грудь на Grammy была центром внимания. Певица Холзи появилась в полностью расстегнутой рубашке, под которой ничего не было. Этот лук девушка скопировала из клипа Creep главной девчачьей хип-хоп-группы девяностых TLC. Леди Гага также пошла во все тяжкие, появившись в жакете с перьями, плотно прикрывающим всё кроме груди. Но самый популярный ход красных дорожек — глубокий вырез. Он не похож на привычное нам декольте, потому что закрывает шею и зону ключиц, как у Дженнифер Лопес, Кэрри Андервуд и Андрианы Лимы на прошедших церемониях.