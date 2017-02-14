«Отдел» запустили онлайн-магазин

Магазин мужской одежды «Отдел» запустил онлайн-подразделение. Теперь свитшоты «Спутник1985», дождевики «Волчок» и олимпийки с кириллицей можно будет заказать из дома. Ассортимент остается прежним — десятки стритвеар-брендов, большинство из которых российские. Сегодня в честь запуска сайта любую вещь можно приобрести с дополнительной скидкой 20%, если ввести кодовое слово «Я люблю ОТДЕЛ».

  • Кофта Syndicate, 3610 руб.

  • Штаны «Спутник1985», 3100 руб.

  • Свитшот Goldmans, 3200 руб. 

  • Футболка Syndicate, 1040 руб.

Напомним, магазин «Отдел» и его женский департамент «Мыльная белка» запустили Марина Колбакова и Алексей Пушин. Акцент в ассортименте сделан на отечественные марки, брендлист постоянно редактируется. Весной филиал «Отдела» откроется и в Москве.

  • Штаны Creepy Crawl x Отдел, 3490 руб. 

  • Бадлон Error404, 2790 руб.

  • Анорак ННХ, 2790 руб.

  • Дождевик «Волчок», 5800 руб.

  • Свитшот «Касай», 3600 руб.

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  • Автор: sobaka
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