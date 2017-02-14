Магазин мужской одежды «Отдел» запустил онлайн-подразделение. Теперь свитшоты «Спутник1985», дождевики «Волчок» и олимпийки с кириллицей можно будет заказать из дома. Ассортимент остается прежним — десятки стритвеар-брендов, большинство из которых российские. Сегодня в честь запуска сайта любую вещь можно приобрести с дополнительной скидкой 20%, если ввести кодовое слово «Я люблю ОТДЕЛ».
«Отдел» запустили онлайн-магазин
Напомним, магазин «Отдел» и его женский департамент «Мыльная белка» запустили Марина Колбакова и Алексей Пушин. Акцент в ассортименте сделан на отечественные марки, брендлист постоянно редактируется. Весной филиал «Отдела» откроется и в Москве.
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