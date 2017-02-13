Картины из гвоздей Гюнтера Юккера в мудборде новой коллекции Biryukov

Трудолюбие Олега Бирюкова не в первый раз вызывает у нас уважение: дизайнер презентует полноценную осенне-зимнюю коллекцию в начале февраля, в ног с американскими дизайнерами. В мудборде нового сезона — картины из гвоздей Гюнтера Юккера и сумрачные пейзажи Пита Мондриана. Фактуры, объемы и цветовые решения этих работ отразились на вещах Biryukov: сами посмотрите на отделку шерстяными нитями на жакетах и миди-юбках, брючины с контрасными полосками и прозрачными рубашками с «мазками» из пайеток. 

Олег Бирюков

дизайнер

«Выставка Юккера — одна из первых выставок современного искусства, которую я посетил еще в студенческие годы. Она оставила очень яркие впечатления, которые сильны до сих пор. А Мондриан, которого все мы знаем по геометрическим композициям, в раннем творчестве писал пейзажи, которые мне близки своим настроением и цветовой гаммой».

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