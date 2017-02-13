Картины из гвоздей Гюнтера Юккера в мудборде новой коллекции Biryukov

Трудолюбие Олега Бирюкова не в первый раз вызывает у нас уважение: дизайнер презентует полноценную осенне-зимнюю коллекцию в начале февраля, в ног с американскими дизайнерами. В мудборде нового сезона — картины из гвоздей Гюнтера Юккера и сумрачные пейзажи Пита Мондриана. Фактуры, объемы и цветовые решения этих работ отразились на вещах Biryukov: сами посмотрите на отделку шерстяными нитями на жакетах и миди-юбках, брючины с контрасными полосками и прозрачными рубашками с «мазками» из пайеток.