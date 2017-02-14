10 красивых коллекций нижнего белья — для себя или в подарок

Мы составили гид по красивым коллекциям белья, которые можно купить в городе. В нашей подборке — кружевные комплекты, комбинации и бра, которые будет приятно получить в подарок.

Stella McCartney

Трусы и бра, по мнению британского дизайнера Стеллы Маккартни, должны быть такими, чтобы их можно было спокойно кидать в стиральную машинку, а потом вытаскивать и надевать в любом порядке, потому что цвета бельевой коллекции складываются в комплекты. Минимум затрат — максимум эффекта. (ДЛТ)