10 красивых коллекций нижнего белья — для себя или в подарок

Мы составили гид по красивым коллекциям белья, которые можно купить в городе. В нашей подборке — кружевные комплекты, комбинации и бра, которые будет приятно получить в подарок.
Stella McCartney
Трусы и бра, по мнению британского дизайнера Стеллы Маккартни, должны быть такими, чтобы их можно было спокойно кидать в стиральную машинку, а потом вытаскивать и надевать в любом порядке, потому что цвета бельевой коллекции складываются в комплекты. Минимум затрат — максимум эффекта. (ДЛТ)
Corporelle
Бренд Ксении Реченской, хоть и обзавелся десятками подражателей в инстаграме, все равно остался самобытным. Corporelle выпускает белье в стиле smart & sexy, сознательно отказывается от косточек и поролона в пользу максимального комфорта, шьет все вручную, использует тюль, ленты и очень тонкое кружево, которое заказывается на фабриках во Франции. А сайт бренда с красивыми съемками и вовсе может заменить поход в музей. (corporelle-lingerie.com)
Petra
У российского бренда Petra даже базовые комплекты из сетки, кружева и натурального шелка выглядят празднично. Размеры — от A до D, ценник — от 2500 руб. за высокие ретротрусы до 9000 руб. за кружевной комплект. Полную коллекцию искать во дворе Co-Op Garage на Гороховой улице, где недавно заработал магазин марки. (Petra)
Zhilyova Lingerie
Украинский бренд Леры Жильевой базируется в Киеве, но белье продается и в Петербурге. Марка выпускает базовые комплекты, смелое сексуальное белье и свадебную линию. Ценник — от 6000 до 9000 рублей. (Museum)
La Perla
Лидером в индустрии качественного белья принято считать итальянский бренд La Perla. В праздничной коллекции — комбинации, бесшовные боди и кружевные комплекты (от 80 000 руб.), созданные совсем не для того, чтобы прятать их под одеждой. La Perla продается в собственном монобренде на Большом проспекте и в ДЛТ.
Oysho
Испанский масс-маркет специализируется на белье, а его коллекции обновляются раз в две недели: например, уже доступна линия в черном цвете, где есть кружевные боди, бархатными бра и высокие ретро-трусы. Любой комплект обойдется меньше пяти тысяч рублей. В Петербурге работают три магазина Oysho (в «Галерее», «Европолисе» и «Меге-Парнас), а еще комплекты можно заказать онлайн.
Summer Soul
В праздничной линейке марки из Новосибирска — бра с цветочной вышивкой, прозрачные боди, бело-розовые комплекты из кружева. Гарантируем: любые вещи из этой коллекции можно носить и после 14 февраля. (names.ru, Museum)
Dita von Teese
Сначала Дита фон Тиз была трендсеттером бурлеск-комплектов, а потом запустила и собственную линию нижнего белья, где удалось совместить два противоположных для бельевой индустрии понятия: вау-эффект и комфорт. Коллекция продается в онлайн-магазине Aizel, средний ценник — 9-11 тысяч за кружевный комплект. (aizel.ru)
La Intuición
Московский бренд делает комплекты из кружева ручной работы, экспериментирует с цветами (в линейке есть изумрудные, сапфировые и бордовые цвета) и материалами (например, с бархатом). Еще марка ежесезонно обновляет коллекцию для невест c шелковыми бралетами и бандажами. Вещи La Intuición можно заказать в их онлайн-магазине или померить в корнере Museum. Средний ценник за комплект — от 4 до 9 тысяч рублей.
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