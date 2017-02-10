Что мы будем носить через полгода? 8 самых спорных сочетаний

Две юбки одновременно

Юбка может стать основой многослойных образов. Прозрачная фатиновая, надетая вместе с плотной, чуть отличающейся по длине, выглядят вместе как неизбитый комплект, который легко разнообразит будничный гардероб. Лучше соблюдать баланс и сочетать разные цвета и фактуры — посмотрите, как ловко это сделано в лукбуке Stella Jean.

  • Stella Jean, pre-fall 2017

  • Stella Jean, pre-fall 2017

  • Stella Jean, pre-fall 2017

Джинсы-«трубы»

Мы думали, что они не вернутся никогда. Но сначала нас переубедили мужские недели моды, а затем и женские лукбуки: широченные джинсы из начала двухтысячных снова в трендбуке. Можно сочетать их со строгими рубашками, как в лукбуке Niti Lotan, но помните: круче, чем Бритни Спирс и парни из N-Sync «трубы» еще никто не стилизовал.

  • Niti Lotan, pre-fall 2017

  • Each x Other, pre-fall 2017

Длинные перчатки

Грубым длинным перчаткам нужны в пару наряды легкой фактуры: кружевные или атласные платья и шелковые блузы. Акценты можно сделать и на цветах, как в лукбуке Each x Other: к черному аксессуару мотоциклистов подбираем только белоснежные или бежевые вещи.

  • Each x Other, pre-fall 2017

  • Toga Pulla, pre-fall 2017

  • Toga Pulla, pre-fall 2017

Бра поверх платьев

Как превратить повседневное платье в наряд для выхода? Надеть поверх него бра. Судя по лукбуку Natasha Zinko приём работает даже с самыми простым вариантами в клетку.

  • Natasha Zinko, pre-fall 2017

  • Natasha Zinko, pre-fall 2017

Балаклава

Последний раз балаклавы были так популярны после истории с Pussy Riot. Осенью цветные маски снова попадут в трендбук благодаря последним коллекциям Walter Van Beirendonck, Christopher Shannon, Kenzo и Z Zegna. Носить их можно с костюмами и свитерами уже сейчас: тем более, что никто не отменял их практическую функцию балаклавы — защищать лицо от февральского ветра.

  • Z Zegna, осень 2017

  • Undercover, осень 2017

  • Z Zegna, осень 2017

Белые колготки

Белые колготки в новом сезоне станут такой же необходимостью, как белая футболка. Самый оптимальный вариант — носить их с черными вещами. Причем с любыми: например, по лукбуку прогрессивного бренда Off/White мы видим, что они смотрятся одинаково хорошо с оборчатыми шелковыми юбками, платьями в обтяг и тренчкотами.

  • Off/White, pre-fall 2017

  • Off/White, pre-fall 2017

Брюки, заправленные в сапоги

Будущей осенью продвинутые фэшианисты будут выглядеть так, будто отправились на машине времени в начало двухтысячных. Последний раз мы заправляли джинсы в в высокие сапоги именно тогда, а в новом сезоне — повторим всё то же самое, но с брюками, по заветам Hermes. 

  • Hermes, pre-fall 2017

  • Hermes, pre-fall 2017

Фата

Эффектный стайлинг, максимум драмы и минимум потраченных сил — это фата, как в лукбуке Sonia Rykiel. Повторить такую можно самостоятельно с помощью сетки и бархатных цветов, а носить аксессуар советуем с вещами, напоминающими о викторианском стиле.

  • Sonia Rykiel, pre-fall 2017

  • Sonia Rykiel, pre-fall 2017

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