Лукбуки pre-fall-коллекций — энциклопедия самых странных сочетаний: здесь носят цветные колготки с босоножками и лосины под платья. В новом выпуске рубрике «Практикум» рассказываем, какие еще неоднозначные вещи мы будем носить через полгода.
Что мы будем носить через полгода? 8 самых спорных сочетаний
Две юбки одновременно
Юбка может стать основой многослойных образов. Прозрачная фатиновая, надетая вместе с плотной, чуть отличающейся по длине, выглядят вместе как неизбитый комплект, который легко разнообразит будничный гардероб. Лучше соблюдать баланс и сочетать разные цвета и фактуры — посмотрите, как ловко это сделано в лукбуке Stella Jean.
Джинсы-«трубы»
Мы думали, что они не вернутся никогда. Но сначала нас переубедили мужские недели моды, а затем и женские лукбуки: широченные джинсы из начала двухтысячных снова в трендбуке. Можно сочетать их со строгими рубашками, как в лукбуке Niti Lotan, но помните: круче, чем Бритни Спирс и парни из N-Sync «трубы» еще никто не стилизовал.
Длинные перчатки
Грубым длинным перчаткам нужны в пару наряды легкой фактуры: кружевные или атласные платья и шелковые блузы. Акценты можно сделать и на цветах, как в лукбуке Each x Other: к черному аксессуару мотоциклистов подбираем только белоснежные или бежевые вещи.
Бра поверх платьев
Как превратить повседневное платье в наряд для выхода? Надеть поверх него бра. Судя по лукбуку Natasha Zinko приём работает даже с самыми простым вариантами в клетку.
Балаклава
Последний раз балаклавы были так популярны после истории с Pussy Riot. Осенью цветные маски снова попадут в трендбук благодаря последним коллекциям Walter Van Beirendonck, Christopher Shannon, Kenzo и Z Zegna. Носить их можно с костюмами и свитерами уже сейчас: тем более, что никто не отменял их практическую функцию балаклавы — защищать лицо от февральского ветра.
Белые колготки
Белые колготки в новом сезоне станут такой же необходимостью, как белая футболка. Самый оптимальный вариант — носить их с черными вещами. Причем с любыми: например, по лукбуку прогрессивного бренда Off/White мы видим, что они смотрятся одинаково хорошо с оборчатыми шелковыми юбками, платьями в обтяг и тренчкотами.
Брюки, заправленные в сапоги
Будущей осенью продвинутые фэшианисты будут выглядеть так, будто отправились на машине времени в начало двухтысячных. Последний раз мы заправляли джинсы в в высокие сапоги именно тогда, а в новом сезоне — повторим всё то же самое, но с брюками, по заветам Hermes.
Фата
Эффектный стайлинг, максимум драмы и минимум потраченных сил — это фата, как в лукбуке Sonia Rykiel. Повторить такую можно самостоятельно с помощью сетки и бархатных цветов, а носить аксессуар советуем с вещами, напоминающими о викторианском стиле.
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