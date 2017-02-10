Джинсы-«трубы»

Мы думали, что они не вернутся никогда. Но сначала нас переубедили мужские недели моды, а затем и женские лукбуки: широченные джинсы из начала двухтысячных снова в трендбуке. Можно сочетать их со строгими рубашками, как в лукбуке Niti Lotan, но помните: круче, чем Бритни Спирс и парни из N-Sync «трубы» еще никто не стилизовал.