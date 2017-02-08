Как восемнадцатилетние перевернули модную индустрию с ног на голову?

Популярные модели-миллениалы в рекламных кампаниях и на подиуме — еще один приём, которым пользуются высокие бренды для обновления аудитории. Если посмотреть портфолио сестер Джиджи и Беллы Хадид за последний рабочий сезон, то окажется, что в списке сделанных шоу почти нет молодых брендов, зато есть Chanel, Fendi, Moschino, Bottega Veneta, Alberta Fettetti, Versace и другие марки, которые совсем не ассоциируются с двадцатилетними. Именно в попытке обратить внимание молодежи на себя, высокие бренды букируют сестер Хадид. Тем более, что бонусом к выходам моделей идёт армия из 40 миллионов подписчиков в их инстаграмах. Это почти в 100 раз больше, чем собственная аудитория Max Mara или Bottega Veneta.

Тенденция считывается и в новых рекламных кампаниях. Лицом BVLGARI — компании, которая специализируется на украшениях, часах и других предметах роскоши — этой весной станет 18-летняя сестра Кейт Мосс. Миллениал-эффект усилит и фотограф этих снимков с Лотти Мосс — Майкл Аведон, двадцатилетний внук Ричарда Аведона. Но больше всех в этом сезоне миллениалов эксплуатируют в Dolce & Gabbana. Казалось бы, платья с традиционными сицилийскими принтами и цветочной вышивкой — совсем не то, что может очаровать тинейджеров. Но Доменико Дольче и Стефано Габбана взялись нас переубедить: в их новой рекламной кампании снялись 20-летняя певица Зендая и 15-летняя французская модель Тилан Блондо, которые смотрятся уместно даже в цветочных сарафанах и золотых платьях.