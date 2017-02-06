В историческом здании у Марсового поля открылся шоу-рум Maker Design Loft, где продают одежду и аксессуары российских брендов. В брендлисте — от молодых дизайнеров Lena Maximova, Vipers, Facile, Ksusha Raikova до известных Петербургу марок Владимира Бухинника и Елены Бадмаевой.
У Марсова поля открылся магазин с вещами российских дизайнеров
Ценовой диапозон такой же внушительный: можно купить свитшот «Волчок» за 3000 рублей или уйти с космическим платьем с пятизначным ценником. Кроме вещей в новом месте продают и парфюмерию Parfemurs Guild (с патриотичными ароматами петергофских фонтанов, Екатерининского парка или цирка Чинизелли) и интерьерные предметы (подушки в виде камней, картины). Еще в шоу-руме работает мини-салон красоты и кофейня.
Maker Design Loft
Марсово поле, 7
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.