Ценовой диапозон такой же внушительный: можно купить свитшот «Волчок» за 3000 рублей или уйти с космическим платьем с пятизначным ценником. Кроме вещей в новом месте продают и парфюмерию Parfemurs Guild (с патриотичными ароматами петергофских фонтанов, Екатерининского парка или цирка Чинизелли) и интерьерные предметы (подушки в виде камней, картины). Еще в шоу-руме работает мини-салон красоты и кофейня.