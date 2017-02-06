У Марсова поля открылся магазин с вещами российских дизайнеров

В историческом здании у Марсового поля открылся шоу-рум Maker Design Loft, где продают одежду и аксессуары российских брендов. В брендлисте — от молодых дизайнеров Lena Maximova, Vipers, Facile, Ksusha Raikova до известных Петербургу марок Владимира Бухинника и Елены Бадмаевой.

  • Lena Maximova

  • Украшения Amooli

Ценовой диапозон такой же внушительный: можно купить свитшот «Волчок» за 3000 рублей или уйти с космическим платьем с пятизначным ценником. Кроме вещей в новом месте продают и парфюмерию Parfemurs Guild (с патриотичными ароматами петергофских фонтанов, Екатерининского парка или цирка Чинизелли) и интерьерные предметы (подушки в виде камней, картины). Еще в шоу-руме работает мини-салон красоты и кофейня. 

  • Украшение  White Speck Art

Maker Design Loft
Марсово поле, 7

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

30 небанальных моделей джинсов из городских магазинов

Мультибренд DayNight запустил онлайн-магазин

10 новых снимков беременной Бейонсе

Пуховики-халаты и рабочие комбинезоны в новой коллекции Henrik Vibskov

Тест: какой из тебя стилист?

Что покупать в новой коллекции Canali?

Цветные ремни и бусы в мужской коллекции Raf Simons

Клатч-клавиатура Chanel, кеды Gucci на платформе-радуге и еще 8 необходимых вещей февраля