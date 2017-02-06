Клеш, скинни или широченные «трубы» — трендбук этого сезона блакосклонен ко всем моделям джинсов. Мы нашли в магазинах города самые веселые и практичные одновременно: джинсы с бахромой, вышивкой, «варенки» или винтажные варианты.
30 небанальных моделей джинсов из городских магазинов
Джинсы — предмет базового гардероба начиная с 1950-х годов, который идет почти всему: от белой футболки до блузки со сложносочиненной вышивкой, от кроссовок до золотых шпилек. Главное — найти свою идеальную посадку: если вам повезло однажды, продолжайте скупать джинсы этой марки в разных вариантах: прямые, скинни, клеш и так далее.
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3*1, 32300 руб. (nevsky 152 concept store)
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Marc Jacobs, 45000 руб. (aizel.ru)
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Мужские Miharayasuhiro, 21480 руб. (DayNight)
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Balenciaga, 38200 руб. (ДЛТ)
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Levi's, 7900 руб. (Levi's)
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Tommy Hilfiger, 5955 руб. (Tommy Hilfiger)
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Мужские Gucci, 48500 руб. (nevsky 152 concept store)
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Red Valentino, 20100 руб. (aizel.ru)
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Monki, 5000 руб. (Monki)
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Мужские Kenzo, 9650 руб. (Kenzo)
Джинсы из весенне-летних коллекциях способны на многое: варианты со стрелками, как у Calvin Klein или Emporio Armani, могут заменить офисные брюки, а в моделях с бахромой 3*1 можно отправляться на вечеринку. В наши вишлисты попали широченные джинсы из начала двухтысячных, как в коллекциях Marni, Balenciaga или Off/White (женских и мужских одновременно).
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Marni, 27350 руб. (ДЛТ)
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Alice & Olivia, 51 200 руб. (Babochka)
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Han Hei Pai, 5980 руб. (Lomonosova 22)
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Current Elliott, 14350 руб. (Au Pont Rouge)
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Uniqlo, 2999 руб. (Uniqlo)
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Мужские Dior Homme, 34450 руб. (Babochka)
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Happiness, 4980 руб. (Lomonosova22)
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Tom Ford, 42700 руб. (ДЛТ)
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Rocket x Lunch, 6050 руб. (Au Pont Rouge)
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Osome2some, 9560 руб. (osome2some)
Что касается актуальной стилизации, то в этом году можно смело надевать платье поверх джинсов или облачаться в тотал-лук из денима. Причем разная плотность материала и цвет джинсовой ткани — больше не моветон, а важная примета сезона. А еще незазорно кастомизировать старые джинсы самостоятельно: например, снабдить вышивкой, как у Valentino, повторить «варенки» Gucci с помощью бутылки отбеливателя, ведра, резинок и респираратора или увешать штаны металлическими цепями, как на шоу Coach 1941.
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Мужские Emporio Armani, 10050 руб. (Emporio Armani)
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Current Elliott, 11700 руб. (Au Pont Rouge)
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Victoria Beckham, 23650 руб. (ДЛТ)
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Maison Martin Marginal, 47700 руб. (nevsky 152 concept store)
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Osome2some, 4120 руб. (Osome2some)
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Tommy Hilfiger, 7495 руб. (Tommy Hilfiger)
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Michael Kors, 93950 руб. (Bosco di Ciliegi)
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Louis Vuitton, 42400 руб. (Louis Vuitton)
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Мужские Tommy Hilfiger, 4995 руб. (Tommy Hilfiger)
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Мужские Alexander Mcqueen, 54950 руб. (ДЛТ)
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