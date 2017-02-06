30 небанальных моделей джинсов из городских магазинов

Что касается актуальной стилизации, то в этом году можно смело надевать платье поверх джинсов или облачаться в тотал-лук из денима. Причем разная плотность материала и цвет джинсовой ткани — больше не моветон, а важная примета сезона. А еще незазорно кастомизировать старые джинсы самостоятельно: например, снабдить вышивкой, как у Valentino, повторить «варенки» Gucci с помощью бутылки отбеливателя, ведра, резинок и респираратора или увешать штаны металлическими цепями, как на шоу Coach 1941.