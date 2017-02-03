Тест: какой из тебя стилист?

Каждую неделю в рубрике «Практикум» мы даем простые советы, как выглядеть максимально остромодно с минимумом усилий и затрат. В сегодняшнем выпуске предлагаем проверить свои знания в стайлинге с помощью с теста.
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Каждую неделю в рубрике «Практикум» мы даем простые советы, как выглядеть максимально остромодно с минимумом усилий и затрат. В сегодняшнем выпуске предлагаем проверить свои знания в стайлинге с помощью с теста.
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