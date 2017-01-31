Показ весенне-летней коллекции Стеллы Маккартни на неделе моды в Париже закончился ритуальным танцем моделей под африканские барабаны, который срежиссировала французский хореограф Бланка Ли. Она же занялась и рекламной кампании бренда, в которой четыре супермодели танцуют на пляже. Разумеется, в вещах из новой коллекции — платьях с надпиями «All is love», купальниках и в широченных брюках на кулисках.
Танцы на пляже в новой рекламной кампании Stella McCartney
Видео сняла британский фотограф Харли Вейр. Съемки проходили на Ривьере, на вилле архитектора Эйлин Грей Е-1027, которую расписал Ле Корбюзье. Вещи из весенне-летней коллекции Stella McCartney будут продаваться в ДЛТ. Также в универмаг приедет и дебютная мужская коллекция дизайнера.
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