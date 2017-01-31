Танцы на пляже в новой рекламной кампании Stella McCartney

Показ весенне-летней коллекции Стеллы Маккартни на неделе моды в Париже закончился ритуальным танцем моделей под африканские барабаны, который срежиссировала французский хореограф Бланка Ли. Она же занялась и рекламной кампании бренда, в которой четыре супермодели танцуют на пляже. Разумеется, в вещах из новой коллекции — платьях с надпиями «All is love», купальниках и в широченных брюках на кулисках.