Напомним, Opening Ceremony заняли агрессивную позицию и против Мелании Трамп. Умберто Леон, один из дизайнеров бренда, открыто говорит, что никто из американских модельеров не должен одевать новую первую леди: «А если вы все же увидите ее в своих вещах, то обязательно расскажите людям, что вы против этого».