Политизацию моды пора занести в трендбук этого сезона. Вчера, например, Opening Ceremony опубликовали лукбук весенне-летней коллекции, которую посвятили политике Трампа. Футболки, майки, свитшоты и худи украсили воинствующие надписи «Shout», «Protest», «Fight», «Change» и «Act». Сама презентация коллекции прошла вместе с премьерой балета Times are racing, который поставил молодой хореограф Джастин Пек.
Opening Ceremony посвятили коллекцию Трампу
Напомним, Opening Ceremony заняли агрессивную позицию и против Мелании Трамп. Умберто Леон, один из дизайнеров бренда, открыто говорит, что никто из американских модельеров не должен одевать новую первую леди: «А если вы все же увидите ее в своих вещах, то обязательно расскажите людям, что вы против этого».
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