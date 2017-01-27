Комментируем главные события — инаугурацию Трампа и недели моды в Париже — в мемах.
Соболя Мелании Трамп, дождевик Буша и другие мемы этой недели
По части мемов уже два года на передовой держится Демна Гвасалия. Заголовок Guardian «Meme or marketing?» описывает ситуацию с сумками челнока и топиками с «Титаником» за баснословные деньги. Новым увлечением дизайнера стала социальная сфера. Стереотипные вещи секретарш, вышибал, пенсионеров, металл-рокеров и панков скоро на полном серьезе будут носить it-girls.
Смешные подписи к моделям с показа Vetements на следующий день после показа стала популярной игрой в «Фэйсбуке»: «Я иду на ЕГЭ», «Подпиши больничный, я в кадры отнесу» или «Иду за пенсией в Сбербанк».
До показа Vetements подписчики в инстаграме правой руки Демны Гвасалии — Лотты Волковой из Владивостока — были уверены, что на кутюрной неделе моды они снова увидят цитаты постсоветского прошлого, и приготовили мудборд.
Из мужских показов, которые закончились в воскресенье, больше всего обсуждали Balenciaga (напомним, брендом сейчас занимается Демна Гвасалия). Самые обсуждаемые вещи — красный галстук Трампа и куртки с логотипом, повторяющим брендбук демократа Берни Сандерса. Именно его проигрыш, по мнению политиков, привел к триумфу Трампа. Самое приятное, что Берни прокомментировал коллекцию Balenciaga для New York Magazine: он оценил синий дождевик (но не захотел видеть его ценник), а про шарф с похожим на него логотипом скромно сказал, что «где-то это он уже видел». Bernlenciaga!
Берни Сандерс — еще и best-dressed-герой инаугурации Трампа, которая прошла в пятницу. В толпе черных пальто и пиджаков демократ выделялся своей зеленой блестящей паркой. Это обычная модель сноубордистского бренда Burton, которую можно купить даже в России.
Пока Меланью Трамп бойкортируют американские дизайнеры, помощь приходит из России. Шансонье Вика Цыганова сшила для Мелании Трамп жакет из соболя и кашемира (певица называет его «душегрейкой») и отправила его «Почтой России». Мы не шутим.
И напоследок: самую нелепую ситуацию — например, дождевик Буша на инаугурации Трампа — всегда можно прикрыть логотипом Vetements и выглядеть актуально.
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