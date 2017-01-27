Соболя Мелании Трамп, дождевик Буша и другие мемы этой недели

Комментируем главные события — инаугурацию Трампа и недели моды в Париже — в мемах.

По части мемов уже два года на передовой держится Демна Гвасалия. Заголовок Guardian «Meme or marketing?» описывает ситуацию с сумками челнока и топиками с «Титаником» за баснословные деньги. Новым увлечением дизайнера стала социальная сфера. Стереотипные вещи секретарш, вышибал, пенсионеров, металл-рокеров и панков скоро на полном серьезе будут носить it-girls.

Смешные подписи к моделям с показа Vetements на следующий день после показа стала популярной игрой в «Фэйсбуке»: «Я иду на ЕГЭ», «Подпиши больничный, я в кадры отнесу» или «Иду за пенсией в Сбербанк». 

Из мужских показов, которые закончились в воскресенье, больше всего обсуждали Balenciaga (напомним, брендом сейчас занимается Демна Гвасалия). Самые обсуждаемые вещи — красный галстук Трампа и куртки с логотипом, повторяющим брендбук демократа Берни Сандерса. Именно его проигрыш, по мнению политиков, привел к триумфу Трампа. Самое приятное, что Берни прокомментировал коллекцию Balenciaga для New York Magazine: он оценил синий дождевик (но не захотел видеть его ценник), а про шарф с похожим на него логотипом скромно сказал, что «где-то это он уже видел». Bernlenciaga!

И напоследок: самую нелепую ситуацию — например, дождевик Буша на инаугурации Трампа — всегда можно прикрыть логотипом Vetements и выглядеть актуально. 

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  • Автор: sobaka
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