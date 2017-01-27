Из мужских показов, которые закончились в воскресенье, больше всего обсуждали Balenciaga (напомним, брендом сейчас занимается Демна Гвасалия). Самые обсуждаемые вещи — красный галстук Трампа и куртки с логотипом, повторяющим брендбук демократа Берни Сандерса. Именно его проигрыш, по мнению политиков, привел к триумфу Трампа. Самое приятное, что Берни прокомментировал коллекцию Balenciaga для New York Magazine: он оценил синий дождевик (но не захотел видеть его ценник), а про шарф с похожим на него логотипом скромно сказал, что «где-то это он уже видел». Bernlenciaga!