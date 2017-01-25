Водолазка — вещь, которую в этом сезоне можно стилизовать десятками способов: например, с рубашкой, пиджаком или толстовкой. Мы нашли в магазинах три десятка универсальных вариантов для экспериментов — от 1500 до 60000 рублей.
30 универсальных бадлонов из городских магазинов
По показам нового сезона становится понятно, что водолазка — наше всё на ближайший год. Во-первых, она одинаково востребована в женских и мужских коллекциях, а во-вторых, кофту с горлом теперь можно носить с чем угодно: под толстовку, футболку, пиджак, блузку со спущенными плечами или в одиночку с мини-юбкой. Базовое сочетание с джинсами тоже никто не отменял.
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Acne Studios, 14 600 руб. (ДЛТ)
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JNBY, 7100 руб. (JNBY)
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Tommy Hilfiger, 5 995 руб. (Tommy Hilfiger)
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Tsumori Chisato, 15 700 руб. (Very)
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Diane von Furstenberg, 4 890 руб. (Aizel.ru)
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Мужская Boss, 18 500 руб. (ДЛТ)
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Balenciaga, 29 850 руб. (ДЛТ)
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MSGM, 26 000 руб. (Au Pont Rouge)
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Uniqlo, 799 руб. (Uniqlo)
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Мужская Fendi, 26 450 руб. (Fendi)
Самый необычный союз — с рубашкой: такое сочетание скрасит горькую необходимость офисного дресс-кода, а в холодное время года еще и исключит термобелье. Девушкам можно ориентироваться на лукбук Sessun, мужчинам — на стилизацию лондонских показов (например, YMC или Topshop Design)
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Monki, 1500 руб. (Monki)
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The Row, 57 800 руб. (Babochka)
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Olena Oleinikova, 6 900 руб. (8-store)
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T by Alexander Wang, 7 750 руб. (Au Pont Rouge)
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NNedre, 3500 руб. («Мыльная белка»)
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Emproio Armani, 10 050 руб. (Emporio Armani)
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Боди-водолазка Oh, my, 1990 руб. (Ohmy.ru, Au Pont Rouge)
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Мужская Uniqlo, 1999 руб. (Uniqlo)
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Michael Kors, 27 100 руб. (ДЛТ)
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Мужская Gucci, 42 000 руб. (nevsky 152 concept store)
Ассортимент водолазок в магазинах внушительный: от масс-маркета через middle-маркет и до люкса. В случае с последними двумя важно изучить этикетку по уходу, чтобы не достать из стиральной машины растянутую или севшую вещь. Еще один пунктик — состав: если вы ищете действительно теплую вещь зиму, то материалы должны быть натуральными или с минимальными примесями синтетики. Варианты оптимистичных расцветок из масс-маркета, конечно, прекрасны для вечеринки, но в холода на них не рассчитывайте.
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Mango, 1499 руб. (Mango)
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Marc Jacobs, 19 170 руб. (Au Pont Rouge)
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Nina Ricci, 17 310 руб. (Aizel.ru)
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Мужская Tommy Hilfiger, 15 995 руб. (Tommy Hilfiger)
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Mir Stores, 4900 руб. («Мыльная белка»)
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Intimissimi, 2999 руб. (Intimissimi)
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Rocket Lunch, 3 375 руб. (Au Pont Rouge)
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Мужская Stone Island, 9950 руб. (ДЛТ)
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Monki, 1500 руб. (Monki)
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Valentino, 59 940 руб. (Valentino)
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