30 универсальных бадлонов из городских магазинов

Водолазка — вещь, которую в этом сезоне можно стилизовать десятками способов: например, с рубашкой, пиджаком или толстовкой. Мы нашли в магазинах три десятка универсальных вариантов для экспериментов — от 1500 до 60000 рублей.

По показам нового сезона становится понятно, что водолазка — наше всё на ближайший год. Во-первых, она одинаково востребована в женских и мужских коллекциях, а во-вторых, кофту с горлом теперь можно носить с чем угодно: под толстовку, футболку, пиджак, блузку со спущенными плечами или в одиночку с мини-юбкой. Базовое сочетание с джинсами тоже никто не отменял. 

  • Acne Studios, 14 600 руб. (ДЛТ)

  • JNBY, 7100 руб. (JNBY)

  • Tommy Hilfiger, 5 995 руб. (Tommy Hilfiger)

  • Tsumori Chisato, 15 700 руб. (Very)

  • Diane von Furstenberg, 4 890 руб. (Aizel.ru)

  • Мужская Boss, 18 500 руб. (ДЛТ)

  • Balenciaga, 29 850 руб. (ДЛТ)

  • MSGM, 26 000 руб. (Au Pont Rouge)

  • Uniqlo, 799 руб. (Uniqlo)

  • Мужская Fendi, 26 450 руб. (Fendi)

Самый необычный союз — с рубашкой: такое сочетание скрасит горькую необходимость офисного дресс-кода, а в холодное время года еще и исключит термобелье. Девушкам можно ориентироваться на лукбук Sessun, мужчинам — на стилизацию лондонских показов (например, YMC или Topshop Design)

  • Monki, 1500 руб. (Monki)

  • The Row, 57 800 руб. (Babochka)

  • Olena Oleinikova, 6 900 руб. (8-store)

  • T by Alexander Wang, 7 750 руб. (Au Pont Rouge)

  • NNedre, 3500 руб. («Мыльная белка»)

  • Emproio Armani, 10 050 руб. (Emporio Armani)

  • Боди-водолазка Oh, my, 1990 руб. (Ohmy.ru, Au Pont Rouge)

  • Мужская Uniqlo, 1999 руб. (Uniqlo)

  • Michael Kors, 27 100 руб. (ДЛТ)

  • Мужская Gucci, 42 000 руб. (nevsky 152 concept store)

Ассортимент водолазок в магазинах внушительный: от масс-маркета через middle-маркет и до люкса. В случае с последними двумя важно изучить этикетку по уходу, чтобы не достать из стиральной машины растянутую или севшую вещь. Еще один пунктик — состав: если вы ищете действительно теплую вещь зиму, то материалы должны быть натуральными или с минимальными примесями синтетики. Варианты оптимистичных расцветок из масс-маркета, конечно, прекрасны для вечеринки, но в холода на них не рассчитывайте. 

  • Mango, 1499 руб. (Mango)

  • Marc Jacobs, 19 170 руб. (Au Pont Rouge)

  • Nina Ricci, 17 310 руб. (Aizel.ru)

  • Мужская Tommy Hilfiger, 15 995 руб. (Tommy Hilfiger)

  • Mir Stores, 4900 руб. («Мыльная белка»)

  • Intimissimi, 2999 руб. (Intimissimi)

  • Rocket Lunch, 3 375 руб. (Au Pont Rouge)

  • Мужская Stone Island, 9950 руб. (ДЛТ)

  • Monki, 1500 руб. (Monki)

  • Valentino, 59 940 руб. (Valentino)

 
Оставить комментарий
  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:
  • Рубрика: Топ

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Почему можно и модно носить платье с водолазкой?

Топ-10: бадлоны на осень

30 практичных ботинок, которым ничего не страшно

8 лучших новогодних ярмарок и базаров Петербурга

22 красивые пижамы — себе или в подарок

Халат Balenciaga, золотой плащ Alexander Terekhov и еще 7 красивых вещей декабря

20 красивых шуб и дубленок из городских магазинов

30 красивых и теплых шарфов из магазинов города