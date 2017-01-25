30 универсальных бадлонов из городских магазинов

Ассортимент водолазок в магазинах внушительный: от масс-маркета через middle-маркет и до люкса. В случае с последними двумя важно изучить этикетку по уходу, чтобы не достать из стиральной машины растянутую или севшую вещь. Еще один пунктик — состав: если вы ищете действительно теплую вещь зиму, то материалы должны быть натуральными или с минимальными примесями синтетики. Варианты оптимистичных расцветок из масс-маркета, конечно, прекрасны для вечеринки, но в холода на них не рассчитывайте.