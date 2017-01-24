В Au Pont Rouge открывается Эрмитажный магазин

Долгожданная новость: в универмаге Au Pont Rouge корнер заработает Эрмитажный магазин. В ассортименте будут альбомы по искусству и моде, копийные изделия и сувениры: причем прежде чем появиться в универмаге, каждый товар получит одобрение художественного совета музея. Магазин запустится 26 февраля, а на церемонии открытия выступит Михаил Пиотровский.

  • Азбука, 290 руб.

  • Торс Афродиты, 13 000 руб.

  • Зеркало, 1000 руб.

  • Ваза «Ван Гог», 2000 руб.

  • Набор для пенала «Японская кошка», 550 руб.

Au Pont Rouge
наб. Мойки, 73

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