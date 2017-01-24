Долгожданная новость: в универмаге Au Pont Rouge корнер заработает Эрмитажный магазин. В ассортименте будут альбомы по искусству и моде, копийные изделия и сувениры: причем прежде чем появиться в универмаге, каждый товар получит одобрение художественного совета музея. Магазин запустится 26 февраля, а на церемонии открытия выступит Михаил Пиотровский.
В Au Pont Rouge открывается Эрмитажный магазин
Лавка в Au Pont Rouge станет первым Эрмитажным магазином за пределами самого музея. Напомним, универмаг начал сотрудничать с музеем прошлым летом — на первом этаже Au Pont Rouge успешно работала сувенирная лавка с сотней книг по современному искусству и моде.
Au Pont Rouge
наб. Мойки, 73
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