Ремни и платья с перьями на кутюрном показе Chanel

Второй день недели высокой моды в Париже начался в Grand Palais, где традиционно проходят шоу Chanel. В новой коллекции — и классические твидовые костюмы, и драпированные, как шторы в версальском замке, платья-бандо, и расшитые драгметаллами наряды принцесс. Карлу Лагерфельду снова удалось одной коллекцией удовлетворить клиентов всех возрастов: мы уже представляем 16-летнюю Уиллоу Смит, амбассадора бренда, в мерцающем наряде с перьями, а Джулианну Мур — на красной дорожке «Оскара» в шелковом платье-бандо.