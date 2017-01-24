Ремни и платья с перьями на кутюрном показе Chanel

Второй день недели высокой моды в Париже начался в Grand Palais, где традиционно проходят шоу Chanel. В новой коллекции — и классические твидовые костюмы, и драпированные, как шторы в версальском замке, платья-бандо, и расшитые драгметаллами наряды принцесс. Карлу Лагерфельду снова удалось одной коллекцией удовлетворить клиентов всех возрастов: мы уже представляем 16-летнюю Уиллоу Смит, амбассадора бренда, в мерцающем наряде с перьями, а Джулианну Мур — на красной дорожке «Оскара» в шелковом платье-бандо.

Главным аксессуаром коллекции стал перламутровый ремень: на шоу он присутствовал почти в каждом луке и подпоясывал твидовые жакеты, повседневные комплекты, драпированные платья и вечерние платья с перьями.

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  • Автор: sobaka
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