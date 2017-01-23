Первая кутюрная коллекция Марии Грации Кьюри для Dior

Кутюрный дебют Марии Грации Кьюри в качестве креативного директора Dior прошел в Музее Родена, который превратили в волшебный лес: пол застелили травой и поставили деревья и скамейки, поросшие мхом. Тема леса продолжилась и в аксессуарах: на ободках — перья, ветки и цветочные бутоны, на колье — змеи и бабочки, на прозрачных масках — стрекозы и летучие мыши.