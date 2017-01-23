Кутюрный дебют Марии Грации Кьюри в качестве креативного директора Dior прошел в Музее Родена, который превратили в волшебный лес: пол застелили травой и поставили деревья и скамейки, поросшие мхом. Тема леса продолжилась и в аксессуарах: на ободках — перья, ветки и цветочные бутоны, на колье — змеи и бабочки, на прозрачных масках — стрекозы и летучие мыши.
Первая кутюрная коллекция Марии Грации Кьюри для Dior
Эту коллекцию можно назвать исторической: в 2017-ом году модный дом отмечает 70-летие с момента, когда Кристиан Диор представил свой революционный нью-лук — силуэт с очень узкой талией и пышной юбкой. Эта дата и оправдывает такое количество пышных юбок в коллекции.
На подиум мы увидели воспитанниц Tann Model Management — Юлю и Вику Павлову из Петербурга. Юбилейным шоу Dior они открыли неделю высокой моды.
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