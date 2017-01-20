Всё, что нужно знать о наряде Меланьи Трамп на инаугурации президента США

Агрессивную позицию Тома Форда прокомментировал даже сам Дональд Трамп: «Меланья никогда и не просила Тома Форда шить для нее одежду. Ей вообще не нравится ни Том Форда, ни его дизайн. Да и я никогда не был фанатом дизайнера». Нового президента поддержали его состоятельные друзья: например, генеральный директор отеля Wynn Resorts в Лас-Вегасе и миллиардер Стив Вайн, который после высказывания дизайнера выбросил из пятизвездочного отеля все продукты бренда Tom Ford.