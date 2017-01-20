Всё, что нужно знать о наряде Меланьи Трамп на инаугурации президента США
2016-й год объединил политику и моду. Например, впервые в истории американского Vogue журнал позволил себе открытое политическое высказывание: издание призывало голосовать за Хилари Клинтон. Также кандидата от демократической партии поддерживали десяток главных брендов Нью-Йорка — Marc Jacobs, Diane von Furstenberg, Rag & Bone, Thakoon, Jason Wu, Tory Burch, Prabal Gurung. История любви модельеров к Клинтон продолжилась и после выборов: французский дизайнер Софи Телле, которая одевала Мишель Обаму, призвала американских модельеров бойкотировать Меланью Трамп. В противники новой первой леди записались дизайнеры Kenzo, Marc Jacobs, Altuzarra, а особенно Том Форд.
Агрессивную позицию Тома Форда прокомментировал даже сам Дональд Трамп: «Меланья никогда и не просила Тома Форда шить для нее одежду. Ей вообще не нравится ни Том Форда, ни его дизайн. Да и я никогда не был фанатом дизайнера». Нового президента поддержали его состоятельные друзья: например, генеральный директор отеля Wynn Resorts в Лас-Вегасе и миллиардер Стив Вайн, который после высказывания дизайнера выбросил из пятизвездочного отеля все продукты бренда Tom Ford.
Поддерживать американских дизайнеров на мероприятиях международного масштаба — хороший тон для первой леди. Поэтому неудивительно, что на церемонии инаугурации, которая пройдет вечером, Мелания появится в платье Ralph Lauren. На сегодняшних мероприятиях, которые предшествовали официальной церемонии, мы уже увидели на первой леди милитари-пальто Norisol Ferrari, переливающееся платье Reem Acra. А старшую дочь Трампа готовят к выходам в Oscar de la Renta.
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