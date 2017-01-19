Louis Vuitton и Supreme представили совместную коллекцию

На неделе моды в Париже модный дом Louis Vuitton представил мужскую коллекцию, сделанную совместно с уличным брендом Supreme. В нее вошли джинсовые и камуфляжные куртки с логотипами LV, шесть моделей сумок — от поясной до дорожной модели, — а также скейтборд. «Сейчас невозможно представить мужскую моду, особенно нью-йорскую, без Supreme. — комментирует коллаборацию Ким Джонс, дизайнер мужской линии Louis Vuitton, — Я чувствую как сильно их графика взаимодействует с нашей графикой, это нечто вроде поп-арта — идеальное сочетание». Вещи начнут продаваться в бутиках Louis Vuitton по всему миру 17 июля.