Louis Vuitton и Supreme представили совместную коллекцию

На неделе моды в Париже модный дом Louis Vuitton представил мужскую коллекцию, сделанную совместно с уличным брендом Supreme. В нее вошли джинсовые и камуфляжные куртки с логотипами LV, шесть моделей сумок — от поясной до дорожной модели, — а также скейтборд. «Сейчас невозможно представить мужскую моду, особенно нью-йорскую, без Supreme. — комментирует коллаборацию Ким Джонс, дизайнер мужской линии Louis Vuitton, — Я чувствую как сильно их графика взаимодействует с нашей графикой, это нечто вроде поп-арта — идеальное сочетание». Вещи начнут продаваться в бутиках Louis Vuitton по всему миру 17 июля. 

Кроме совместных с Supreme вещей бренд представил также полноценную коллекцию с расслабленными костюмами, свитерами, дубленками, жилетками и кожаными кепками.

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  • Автор: sobaka
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