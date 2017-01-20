Вспоминаем, чем нам запомнилась неделя моды в Милане и рассказываем, какие ходы с минимумом затрат можно скопировать с подиума уже сейчас.
Что носить в новом сезоне? 7 простых, но остромодных приемов для мужчин
В прошлом сезоне ремень был главным аксессуаром в женских коллекциях. Настало время мужчин: самый простой, зато небанальный ход мы нашли на показе Marni, где стилисты ремнем освежили привычный приталенный пиджак.
Многослойнось — наш помощник с сентября по май, когда в Петербурге действительно длится осенне-зимний сезон. Спасибо стилистам недели моды в Милане: толстовка с капюшоном, надетая под классическое пальто, перестала быть моветоном.
Белая рубашка — простой способ облагородить любой образ (даже если вчерашняя вечеринка длилась до утра). Новые сочетания базовой вещи предложил бренд Ports 1961 — с укороченными пиджаками или свитшотами.
Тренд на чокеры и плотно завязанные шейные платки, который царил в женских коллекциях в прошлом году, получил оригинальное продолжение: стал мужским. Мы уже рассказывали, как чокер появился в коллекциях Gucci, Dior Homme и Louis Vuitton. Конкуренцию этому аксессуару может составить разве что платок моряка, который после Лондона (J. W. Anderson) засветился и в Милане на шоу Marcelo Burlon.
Аксессуар из лукбука Jil Sander можно называть по-разному: борсеткой, поясной сумкой или кошелем. Очевидно одно: это суперудобная вещь, которая крепится на ремень, освобождает руки и при этом выглядит актуальнее, чем рюкзак.
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Jil Sander
Еще один малозатратный способ стилизации — металлические цепи, киллограмы которых можно купить в рокерских магазинах (например, в старейшем в России Castle Rock, где закупается даже Лотта Волкова). Вешаем их на ремни и при желании с помощью кабардинов (искать в альпинистских магазинах) цепляем маленькие кошельки, как на шоу Palm Angels.
Сначала берет заполонил женские подиумы, а теперь добрался до мужских. Вопреки ожиданиям, головной убор из вельвета в коллекциии Prada не выглядит девчачьим, скорее напоминает о рабочих.
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