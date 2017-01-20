Что носить в новом сезоне? 7 простых, но остромодных приемов для мужчин

Вспоминаем, чем нам запомнилась неделя моды в Милане и рассказываем, какие ходы с минимумом затрат можно скопировать с подиума уже сейчас.

В прошлом сезоне ремень был главным аксессуаром в женских коллекциях . Настало время мужчин: самый простой, зато небанальный ход мы нашли на показе Marni, где стилисты ремнем освежили привычный приталенный пиджак.

Многослойнось — наш помощник с сентября по май, когда в Петербурге действительно длится осенне-зимний сезон. Спасибо стилистам недели моды в Милане: толстовка с капюшоном, надетая под классическое пальто, перестала быть моветоном.

Тренд на чокеры и плотно завязанные шейные платки, который царил в женских коллекциях в прошлом году, получил оригинальное продолжение: стал мужским. Мы уже рассказывали, как чокер появился в коллекциях Gucci, Dior Homme и Louis Vuitton. Конкуренцию этому аксессуару может составить разве что платок моряка, который после Лондона (J. W. Anderson) засветился и в Милане на шоу Marcelo Burlon.