Красные галстуки Дональда Трампа на показе Balenciaga в Париже

Мы уже рассказывали, как 2016-й год объединил моду и политику: американский Vogue открыто призывал голосовать за Хилари Клинтор, а американские дизайнеры организовали бунт против Мелании Трамп. Демна Гвасалия не прошел мимо: самым обсуждаемыми вещами на сегодняшнем показе Balenciaga стали красный галстук (как у Трампа) и куртка с логотипом бренда, который повторяет очертания логотипа демократа Берни Сандерса. Именно его проигрыш, по мнению политиков, привело к триумфу Дональда Трампа. 

Еще один обсуждаемый момент — взрослые модели. Если в кастинге на предыдущее мужское шоу участвовали парни от 16 до 21 года, то в этот раз мы увидели несколько мужчин 40+.

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  • Автор: sobaka
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