Красные галстуки Дональда Трампа на показе Balenciaga в Париже

Мы уже рассказывали, как 2016-й год объединил моду и политику: американский Vogue открыто призывал голосовать за Хилари Клинтор, а американские дизайнеры организовали бунт против Мелании Трамп. Демна Гвасалия не прошел мимо: самым обсуждаемыми вещами на сегодняшнем показе Balenciaga стали красный галстук (как у Трампа) и куртка с логотипом бренда, который повторяет очертания логотипа демократа Берни Сандерса. Именно его проигрыш, по мнению политиков, привело к триумфу Дональда Трампа.