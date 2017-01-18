Миллениалы, траурная коллекция Moschino и еще 7 важных моментов Milan Fashion Week

Кровати на подиуме Prada

Что мы только не видели на подиумах, но только не кровати. К шоу коллекции Prada, посвященной семидесятым годам, архитектурное бюро Рема Колхаса ОМА построило необычный подиум: по периметру кроме скамеек для зрителей установили кровати. А еще пространство разделили невысокими деревянными панелями, в некоторых местах их отделали керамической плиткой, как в ванной комнате. По словам Миуччи и архитекторов, они хотели добиться ощущения интимной связи между коллекцией и зрителями.