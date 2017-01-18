Закончилась Milan Fashion Week, самая излюбленная российскими байерами неделя моды. Вспоминаем самые важные моменты: траур Джереми Скотта, кризис костюмной моды и кровати на шоу Prada.
Миллениалы, траурная коллекция Moschino и еще 7 важных моментов Milan Fashion Week
Милан — больше не костюмная столица
О кризисе костюмной мужской моды заговорили в прошлом году, а неделя моды в Милане — город, который принято считать костюмной столицей, — это подтвердила. Классики жанра Ermenegildo Zegna на показе стилизуют пиджаки с тренировочными штанами, деловые брюки — с толстовками или меховыми куртками, а Fendi выпускают на подиум парней в тигровых шубах и олимпийках.
Траурная коллекция Moschino
Никаких мультяшек, кукол Барби и картошки-фри из «Макдональдса» — коллекция Moschino осень-зима 2017 получилась мрачной. Причина — снова Трамп. «Моя страна в упадке, — комментирует дизайнер, — и я хотел показать, что нам нужно сражаться за то, что мы верим, а не сидеть сложа руки». Бороться за справедливость будут милитари-платья, комбинезоны цвета хаки и пуховики с религиозными принтами.
Миллениалы на шоу Dolce & Gabbana
Итальянский бренд больше других старается соответствовать современности. Несмотря на то что Dolce & Gabbana по-прежнему выпускают платья с традиционными сицилийскими мотивами, теперь их демонстрируют миллениалы. В модельном составе — двадцатилетние сыновья Синди Кроуфорд, Джуда Лоу, Памелы Андерсон и Боба Дилана. А выступает на шоу 18-летний Остин Махоун с десятимиллионной армией подписчиков в инстаграме.
Коллекция нового креативного директора Marni
Основатель бренда Marni Консуэлло Кастильони сняла с себя обязанности креативного директора бренда — эту должность она занимала 22 года. На ее место пришел Франческо Риссо, работавшись в Blumarine, Alessando Dell’Acqua и Prada. За будущее марки мы спокойно: итальянец показал ироничную коллекцию в лучших традициях Кастильони.
Кровати на подиуме Prada
Что мы только не видели на подиумах, но только не кровати. К шоу коллекции Prada, посвященной семидесятым годам, архитектурное бюро Рема Колхаса ОМА построило необычный подиум: по периметру кроме скамеек для зрителей установили кровати. А еще пространство разделили невысокими деревянными панелями, в некоторых местах их отделали керамической плиткой, как в ванной комнате. По словам Миуччи и архитекторов, они хотели добиться ощущения интимной связи между коллекцией и зрителями.
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Prada
Золотой вертолет на шоу Billionaire
Перещеголять Prada по декорациям смогли только Billionaire, которые установили на подиуме вертолет, покрытый золотой краской. За штурвалом сидел креативный директор компании — робот мистер Плутос.
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Billionaire
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