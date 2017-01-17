Посвящение Оскару Уайльду в мужской коллекции Alexander McQueen

Бренд Alexander McQueen не принял участие в London Fashion Week, зато представил красочный лукбук коллекции в духе Оскара Уайльда. Если вы помните книгу «Ирландский павлин и багровый маркиз» со стенограммами судебного процесса над драматургом, то станет понятно, почему павлинье перо послужило принтом для пальто, а вышитые золотой нитью птицы украшают воротники.

Сара Бертон вспомнила и шубу писателя. Биографы Уайльда пишут, что его парижских друзей-писателей в особенное негодование приводила эта дорогая шуба, которую «носят только зубные врачи и оперные певцы, с которыми далеко неохотно встречаешься». Кроме исторический отсылок коллекция полна и повседневными вещами — расслабленными костюмами в клетку, бушлатами и белыми рубашками. 

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  • Автор: sobaka
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