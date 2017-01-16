Несмотря на любовь Миуччи Прады к чудаковатым вещам, коллекция Prada получилась настолько повседневной, что самым популярным словом в отзывах критиков WWD и Vogue стало «normality». Новая «нормальность» у бренда — это вельветовые костюмы для мужчин и женщин, кожаные плащи из семидесятых и свитеры с V-образным вырезами.
Вельветовые костюмы и кожаные плащи в новой коллекции Prada
«Я долго вдохновлялась большой архитектурой, искусством, большим всем. А сейчас пошла по противоположной дороге — больше человечности, простоты, реальности», — так прокомментировала коллекцию Миучча Прада. Единственное, что дизайнер не смогла упростить, — это обувь и аксессуары: ботинки с фиолетовым мехом, ракушки на цепочке и туфли с лентами и драгкамнями уже попали в наши вишлисты.
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