Вельветовые костюмы и кожаные плащи в новой коллекции Prada

«Я долго вдохновлялась большой архитектурой, искусством, большим всем. А сейчас пошла по противоположной дороге — больше человечности, простоты, реальности», — так прокомментировала коллекцию Миучча Прада. Единственное, что дизайнер не смогла упростить, — это обувь и аксессуары: ботинки с фиолетовым мехом, ракушки на цепочке и туфли с лентами и драгкамнями уже попали в наши вишлисты.