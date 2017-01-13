Вместо шоу в Нью-Йорке бренд Tommy Hilfiger представил свою новую мужскую коллекцию на выставке Pitti Uomo во Флоренции: с барочными интерьерами контрастировала красно-черная клетка, полоска и логотип бренда на мохеровых свитерах и пуловерах.
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Вместо шоу в Нью-Йорке бренд Tommy Hilfiger представил свою новую мужскую коллекцию на выставке Pitti Uomo во Флоренции: с барочными интерьерами контрастировала красно-черная клетка, полоска и логотип бренда на мохеровых свитерах и пуловерах.
По словам дизайнера, в новой коллекции переиначена американская классика восьмидесятых годов: свитеры с V-образным вырезом и рубашки-поло выглядят современно, если надеть их с расслабленными брюками, а пальто в клетку обрело идеальную пару — полосатый пуловер.
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