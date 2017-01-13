Пуховики и мохеровые свитеры в осенней коллекции Tommy Hilfiger

Вместо шоу в Нью-Йорке бренд Tommy Hilfiger представил свою новую мужскую коллекцию на выставке Pitti Uomo во Флоренции: с барочными интерьерами контрастировала красно-черная клетка, полоска и логотип бренда на мохеровых свитерах и пуловерах.

По словам дизайнера, в новой коллекции переиначена американская классика восьмидесятых годов: свитеры с V-образным вырезом и рубашки-поло выглядят современно, если надеть их с расслабленными брюками, а пальто в клетку обрело идеальную пару — полосатый пуловер. 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Берет, ветровка и еще 6 ходов, которые мы подсмотрели на мужской неделе моды в Лондоне

8 новогодних коллекций из магазинов города

Халат Balenciaga, золотой плащ Alexander Terekhov и еще 7 красивых вещей декабря

20 красивых шуб и дубленок из городских магазинов

30 красивых и теплых шарфов из магазинов города

14 джинсовых вещей из магазинов Петербурга

15 милитари-вещей из городских магазинов

Комбинезоны и бомберы в дебютной коллекции Джиджи Хадид для Tommy Hilfiger