По словам дизайнера, главное в мудборде коллекции — это городская жизнь: «Dior — это парижский бренд, поэтому в нем должна чувствоваться атмосфера этого свободного города. Мы должны выражать себя и одеваться, как нам хочется». Поэтому, если приглядеться, большинство луков коллекции состоит из частей: прозрачные накидки в лукбуке надеты поверх блестящих топов и под жилетки из овчины, а блузки хороши как для повседневности (с серой миди-юбкой), так и для светских выходов.