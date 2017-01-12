Вслед за Dolce & Gabbana ориентироваться на миллениалов стали и в Dior. Новая pre-fall коллекция, созданная новым креативным директором Марией Грацией Кьюри, должна обновить клиентуру марки. В ней — платья в греческом стиле, какие мы привыкли видеть на школьных выпускных, прозрачные юбки в пол и жакеты в цветочек.
Прозрачные накидки и жилетки из овчины в pre-fall-коллекции Dior
По словам дизайнера, главное в мудборде коллекции — это городская жизнь: «Dior — это парижский бренд, поэтому в нем должна чувствоваться атмосфера этого свободного города. Мы должны выражать себя и одеваться, как нам хочется». Поэтому, если приглядеться, большинство луков коллекции состоит из частей: прозрачные накидки в лукбуке надеты поверх блестящих топов и под жилетки из овчины, а блузки хороши как для повседневности (с серой миди-юбкой), так и для светских выходов.
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