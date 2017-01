10 самых красивых рекламных кампаний будущего сезона

Christian Dior

Накануне дебютного шоу Марии Грации Кьюри в Париже Christian Dior опубликовали серию роликов #TheWomenBehindMyDress (о женщинах, которые стоят за нарядами модного дома), а на самом показе мы увидели вещи с надписями «We should all be feminists» и «Dio(R)evolution». «Для меня было очень важно, чтобы фотографом рекламной кампании была именно девушка, — прокомментировала съемку новый креативный директор (первая женщина на посту креативного директора за всю историю модного дома), — а фотограф Бриджит Лакомб — одна из немногих, кто имеет фиксировать выражение разных взглядов. У нас получилось описать новое, современное отношение к женственности и тому, что под этим словом подразумевают». Вива ля феминизм!