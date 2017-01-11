От фонтана Треви до острова Капри, от 18-летней Эль Фаннинг до 73-летней Лорен Хаттон: мы собрали самые красивые рекламные кампании наступающего весенне-летнего сезона.
10 самых красивых рекламных кампаний будущего сезона
Gucci
Тигры, холодильник, велосипед, фонтан Треви и лев — только штатному фотографу Gucci Глену Лачфорду удается уместить все это в одной рекламной кампании. Так же умело, как и Алессандро Микеле сочетать черные шифоновые платья, корсеты, сверкающие мини и розовые костюмы в одной коллекции.
Givenchy
Над новыми снимками Givenchy работала звездная команда: фотографы — Мерт Алас и Маркус Пиггот, модели — Ирина Шейк и Мариякарла Босконо. «Молодые парижанки выходят из клуба после ночного рейва и теряются где-то на просторах Марс», — так фотографы прокомментировали идею съемки.
Alexander Wang
О вечеринках Александр Вэнг знает всё (на его афтепати в рамках New York Fashion Week могут играть, например, Die Antwoord или M.I.A.) — и это еще раз доказывает новая рекламная кампания бренда. Модели Лекси Болинг, Анна Эверс и Бинкс Уолтон возвращаются домой после бурной вечеринки, на которой их внешний вид ничуть не пострадал: все благодаря коротким свитшотам, пижамным шортам и пальто, имитирующим банные халаты.
Moschino
Сестры Хадид работают сообща — по крайней мере, в рекламных кампаниях весенне-летнего сезона. Сначала Белла и Джиджи снялись в Fendi, затем — в бумажных платьях у Moschino.
Louis Vuitton
Дух современного Парижа, по словам креативного директора бренда Николя Гескьера, воплощает эта четверка — Мишель Уильямс, Дженнифер Коннелли, Адель Экзаркопулос и Саша Лейн.
Christian Dior
Накануне дебютного шоу Марии Грации Кьюри в Париже Christian Dior опубликовали серию роликов #TheWomenBehindMyDress (о женщинах, которые стоят за нарядами модного дома), а на самом показе мы увидели вещи с надписями «We should all be feminists» и «Dio(R)evolution». «Для меня было очень важно, чтобы фотографом рекламной кампании была именно девушка, — прокомментировала съемку новый креативный директор (первая женщина на посту креативного директора за всю историю модного дома), — а фотограф Бриджит Лакомб — одна из немногих, кто имеет фиксировать выражение разных взглядов. У нас получилось описать новое, современное отношение к женственности и тому, что под этим словом подразумевают». Вива ля феминизм!
Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana и миллениалы — явления, казалось бы, несовместимые. Но только не для Франко Паджетти: фоторепортер, который снимал конфликты в Афганистане, Косово и Ливии, заставил двадцатилетних — Зендаю, Тилан Блондо, а также сыновей Джуда Лоу, Синди Кроуфорд и Памелы Андерсон — почувствовать себя комфортно в платьях с сицилийскими принтами и строгих итальянских костюмах.
J. W. Anderson
Весенне-летняя коллекция прогрессивного британца вдохновлена эпохой Генриха VIII и вечеринками на Ибице с кострами, а лицом рекламной кампании стала актриса Хлое Севиньи.
Bottega Veneta
Тенденция на взрослых моделей – не новость сегодняшнего дня, но с каждым годом она усиливается. Пиком 2016-го стал календарь Pirelli, в котором, во-первых, не было обнаженки, а во-вторых, его лицами стали женщины-актрисы, средний возраст которых составляет 44 года. Новый год стартовал с рекламной кампании Bottega Veneta c 73-летней Лорен Хаттон, которая, кстати, закрывала юбилейный показ марки в Милане (под руку с двадцатилетней Джиджи Хадид).
Miu Miu
Фотоисторию под названием «Suddenly Next Summer» снял для бренда Аласдэр Маклеллан. На снимках в стиле 1960-х годов, имитирующих атмосферу фильмов «Обгон» Дино Ризи и «Пляжные игры» Уильяма Эшера, мы увидели 18-летнюю Эль Фаннинг: после трехлетнего перерыва актриса снова стала лицом Miu Miu.
Balenciaga
Гамаши-ботфорты, тяжелые драпированные ткани, клетчатые вещи — так выглядит новая рекламная кампания Balenciaga. А учитывая влиятельность дизайнера Демны Гвасалии, всеми этими вещами уже через пару месяцев заполнится стритстайл и масс-маркет.
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