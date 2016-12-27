Режиссер Тимур Бекмамбетов запустил магазин православной одежды

Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов запустил онлайн-магазин православной одежды «Ксенюшка». В его ассортименте — платья и футболки (от 600 до 5000 руб.), которые ориентируются на «православные христианские ценности». Офис находится в Петербурге, а название магазин получил в честь блаженной Ксении Петербургской. Кстати, десятую часть дохода проект будет отправлять в Свято-Ксениевский монастырь.

Напомним, в прошлом году в Петербурге (ТЦ «Пик») открылся магазин «Барышня-крестьянка», специализирующийся на православной моде. В шоу-руме продают платья, юбки и подъюбники (обязательно в пол), донские платки, блузки, купальники, подвенечные наряды, одежду для кормящих и беременных женщин.