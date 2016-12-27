8 новогодних коллекций из магазинов города

Модные бренды подготовились к празднику лучше нас — и заранее подготовили праздничные коллекции с платьями в пайетках, люрексовыми водолазками и бархатными костюмами, которые можно купить за несколько часов до Нового года.

«Соня Мармеладова» 

У марки, которую продюсирует Сергей Бондарев, и без специальных коллекций всегда легко найдется наряд к празднику. Это не помешало дизайнеру выпустить дополнительную коллекцию ретро-платьев к Новому году: жаккардовые платья-«фраки», переливающиеся baby-doll-модели и оборчатые платья-футболки, которые хорошо носить с длинными перчатками, как показано в лукбуке.

  • «Соня Мармеладова», 5 990 руб. («Мармеладова-Букетик»)

  • «Соня Мармеладова», 6 990 руб. («Мармеладова-Букетик»)

  • «Соня Мармеладова», 6 990 руб. («Мармеладова-Букетик»)

  • «Соня Мармеладова», 6 990 руб. («Мармеладова-Букетик»)

So Number One

Еще один локальный бренд, который сделал новогодние капсулы традиционными. Основанная Александрой Шмаргуненко марка So Number One выпустила коллекцию со всеми необходимыми вещами для наступающих каникул: для вечеринок — блестящие комбинации и платья с запахом, для диванных просмотров сериалов — бархатные костюмы, для долгих прогулок — пуховики.

  • Бархатный костюм So Number One, 19 000 руб. (So Number One)

  • Фатиновая накидка So Number One, 18 000 руб. (So Number One)

  • Платье So Number One, 14 000 руб. (So Number One)

NNedre

Бренд Нелли Недре представил съемку, в которой из базовых вещей составлены праздничные луки. Сочетания, которые можно позаимствовать из съемки: макси-юбка с белоснежным топом на тонких бретельках, трикотажное платья с цветными колготками или платья-рубашки с ярким макияжем глаз. Десяток базовых платьев, топы на тонких бретельках, юбки, а также мужские вещи представлены в магазине NNedre на Басковом переулке или в онлайн-магазине. 

  • Платье 5500 руб. (NNedre)

  • Топ 3000 руб., макси-юбка 3700 руб. (NNedre)

  • Платья по 5500 руб. (NNedre)

Tommy Hilfiger

Круизная коллекция у Tommy Hilfiger, придуманная вместе с супермоделью Джиджи Хадид, по количеству золота и блесток равнозначна новогодней. В ней — искрящийся, словно дискобол, серебряный бомбер, отобранные у Синдереллы шпильки и клатч, испускающий сияние. 

Mango

Если покупку наряда вы откладывали до вечера 31-го декабря, то спасет премимум-линейка Mango: скроные, но красивые платья из хороших материалов (которые после события можно надевать на прогулки или вечеринки) и блестящие туфли сейчас можно купить со скидками до 50%.

  • Mango, 9999 руб. (Mango)

  • Mango, 3999 руб. (Mango)

  • Mango, 9999 руб. (Mango)

  • Mango, 2499 руб. (Mango)

befree

К грядущим праздникам российский ритейлер сделал большую линию со всеми необходимыми вещами: есть люрексовые макси-платья, десяток свитеров (махровые или новогодние с елками и имбирными человечками), веселые украшения (из-за цены в 200 рублей их не жалко потерять на вечеринке) и чехлы с оленями, которые хорошо дарить в подарок. 

  • Свитер 2399 руб. (befree)

  • Шапка 499 руб. (befree)

  • Свитер 2399 руб. (befree)

  • Платье 2199 руб. (befree)

Monki

Игрок шведского масс-маркета представил коллекцию, главным материалом которой назначен люрекс: на базовых водолазках, юбках, платьях, колготках и аксессуарах. 

  • Водолазка 2000 руб., платье 1500 руб. (Monki)

  • Колготки 700 руб. (Monki)

  • Невидимки 300 руб. (Monki)

Calzedonia

Итальянский чулочно-носочный бренд позаботился о домашнем уюте и вместо новогодней коллекции выпустил линейку «противоскользящих» носков. В дни премьеры «Шерлока» в них безопасно будет бежать на кухню за новой тарелкой с мандаринами в перерывах на рекламу.

  • 1150 руб. (Calzedonia)

  • 1150 руб. (Calzedonia)

  • 1150 руб. (Calzedonia)

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