Модные бренды подготовились к празднику лучше нас — и заранее подготовили праздничные коллекции с платьями в пайетках, люрексовыми водолазками и бархатными костюмами, которые можно купить за несколько часов до Нового года.
8 новогодних коллекций из магазинов города
«Соня Мармеладова»
У марки, которую продюсирует Сергей Бондарев, и без специальных коллекций всегда легко найдется наряд к празднику. Это не помешало дизайнеру выпустить дополнительную коллекцию ретро-платьев к Новому году: жаккардовые платья-«фраки», переливающиеся baby-doll-модели и оборчатые платья-футболки, которые хорошо носить с длинными перчатками, как показано в лукбуке.
So Number One
Еще один локальный бренд, который сделал новогодние капсулы традиционными. Основанная Александрой Шмаргуненко марка So Number One выпустила коллекцию со всеми необходимыми вещами для наступающих каникул: для вечеринок — блестящие комбинации и платья с запахом, для диванных просмотров сериалов — бархатные костюмы, для долгих прогулок — пуховики.
NNedre
Бренд Нелли Недре представил съемку, в которой из базовых вещей составлены праздничные луки. Сочетания, которые можно позаимствовать из съемки: макси-юбка с белоснежным топом на тонких бретельках, трикотажное платья с цветными колготками или платья-рубашки с ярким макияжем глаз. Десяток базовых платьев, топы на тонких бретельках, юбки, а также мужские вещи представлены в магазине NNedre на Басковом переулке или в онлайн-магазине.
Tommy Hilfiger
Круизная коллекция у Tommy Hilfiger, придуманная вместе с супермоделью Джиджи Хадид, по количеству золота и блесток равнозначна новогодней. В ней — искрящийся, словно дискобол, серебряный бомбер, отобранные у Синдереллы шпильки и клатч, испускающий сияние.
Mango
Если покупку наряда вы откладывали до вечера 31-го декабря, то спасет премимум-линейка Mango: скроные, но красивые платья из хороших материалов (которые после события можно надевать на прогулки или вечеринки) и блестящие туфли сейчас можно купить со скидками до 50%.
befree
К грядущим праздникам российский ритейлер сделал большую линию со всеми необходимыми вещами: есть люрексовые макси-платья, десяток свитеров (махровые или новогодние с елками и имбирными человечками), веселые украшения (из-за цены в 200 рублей их не жалко потерять на вечеринке) и чехлы с оленями, которые хорошо дарить в подарок.
Monki
Игрок шведского масс-маркета представил коллекцию, главным материалом которой назначен люрекс: на базовых водолазках, юбках, платьях, колготках и аксессуарах.
Calzedonia
Итальянский чулочно-носочный бренд позаботился о домашнем уюте и вместо новогодней коллекции выпустил линейку «противоскользящих» носков. В дни премьеры «Шерлока» в них безопасно будет бежать на кухню за новой тарелкой с мандаринами в перерывах на рекламу.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.