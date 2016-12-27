NNedre

Бренд Нелли Недре представил съемку, в которой из базовых вещей составлены праздничные луки. Сочетания, которые можно позаимствовать из съемки: макси-юбка с белоснежным топом на тонких бретельках, трикотажное платья с цветными колготками или платья-рубашки с ярким макияжем глаз. Десяток базовых платьев, топы на тонких бретельках, юбки, а также мужские вещи представлены в магазине NNedre на Басковом переулке или в онлайн-магазине.