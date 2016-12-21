Мерч

Сенкью вери мерч: сувенирные футболки с музыкантами и логотипами групп в 2016-ом стали востребованы не меньше, чем тридцать лет назад. Причем сразу в двух индустриях, музыкальной и модной. «Мерч — это новые CD-диски. Визуальная часть сегодня важна не меньше, чем сама музыка», — подтверждает тенденцию в интервью BoF дизайнер Джерри Лоренцо, разработавший фанатскую атрибутику Джастина Бибера (кстати, за прошлый год этот 22-летний канадский певец заработал на мерче — кепках, футболках, браслетах и парфюме — 45 миллионов долларов). Чтобы понять, что у покупателя на уме, вспомним, как в августе Канье Уэст открыл сразу два десятка временных фанатских магазинов по всему миру: в Лондоне и Чикаго, в Детройте и Берлине, в Сингапуре и в Сиднее — и везде продавал одни и те же куртки и футболки с надписями Life of Pablo (название последнего альбома), собрав баснословные очереди и соответственную прибыль. Один только магазин в Нью-Йорке за два дня работы принес рэперу больше одного миллиона долларов. Стало неважно, что знают о творчестве Iron Maiden гости недель моды в мерч-футболках, были ли они на концерте AC/DC мирового тура The Razor’s Edge или просто купили футболку в масс-маркете: важно, с чем они ее носят. Вещи с названиями музыкальных групп перестали быть просто фанатскими сувенирами и стали модным трендом — таким же, как, например, пуховики, кириллица и ботфорты.