Год 2016-й подходит к концу, и в истории моды он запомнится тем, что перевернул индустрию с ног на голову: модные дома сменили своих креативных директоров на противоположных по стилистике, стилисты стали важнее дизайнеров, а сезонность перестала существовать. Рассказываем обо всем по порядку.
Итоги года: главное, что произошло с модой в 2016-м
Политизация модной индустрии
Впервые в истории американского Vogue журнал позволил себе открытое политическое высказывание: издание призывало голосовать за Хилари Клинтон. Также кандидата от демократической партии поддерживали десяток главных брендов Нью-Йорка — Marc Jacobs, Diane von Furstenberg, Rag & Bone, Thakoon, Jason Wu, Tory Burch, Prabal Gurung. Каждый из них сделал дизайн футболки, которую можно было купить за 30 долларов. История любви модельеров к Клинтон продолжилась и после выборов: французский дизайнер Софи Телле, которая одевала Мишель Обаму, призвала американских модельеров бойкотировать Меланию Трамп. Однако нашлись отважные, готовые сотрудничать с первой леди: например, Том Браун, Жан-Поль Готье, Томми Хильфигер, Диана вон Фюрстенберг, Вера Вонг. Агрессивную сторону против Мелании заняли Kenzo, Opening Ceremony, Marc Jacobs и Altuzarra. Самое разумное высказывание по этому поводу принадлежит Каролине Эррере: «Я думаю, все эти агрессивные настроения в сторону первую будут длиться месяца 2-3, потому что это модно. А потом все бойкотирующие сейчас нью-йоркские дизайнеры станут одевать Меланию».
Перестановки в креативных отделах
2016 — год новых креативных директоров. Демна Гвасалия полностью переосмыслил Balenciaga, затеяв революцию в фэшн-индустрии, Джонатан Сондерс сделал наряды Diane von Furstenberg вновь актуальными, а Энтони Ваккарело начал заметать следы Эди Слимана: вернул название YVS вместо Saint Laurent, а вместе с ним и узнаваемую стилистику бренда. Самым обсуждаемым дебютом стала Мария Грации Кьюри в роле креативного директора Dior: во-первых, эта первая женщина в истории дома на этом посту, а во-вторых, дизайнер смело пришла в чужой монастырь со своим уставом — то есть, в коллекции Dior показала всё, что делала в Valentino.
Стайлинг — всё
С подачи все той же тройки — Демны Гвасалии, Лотты Волковой и Гоши Рубчинского — закатилось солнце тотал-луков и it-бэгов, а диктатура дизайнеров повержена профсоюзом стилистов. Остроумный комментарий, высказанный наши директором моды Ксений Гощицкой: «Дизайнер теперь фигура ранимая и несамостоятельная, как король на шахматной доске. И ни одного хода не может сделать без одобрения ферзя — стилиста, который предсказывает тенденции на грядущий сезон». Настало время оформителей, а не создателей, когда неважно, какого бренда у тебя платье в цветочек, а важно, как ты будешь сочетать его с ботфортами и пуховиком, спущенным с плеч.
-
Balenciaga, весна-лето 2017
Формат «See now — buy now»
Схема «увидел — купил» заработала по полной на сентябрьских неделях моды. Первопроходцами стали Burberry: мало того, что всю одежду с показа можно было купить минута в минуту после окончания шоу, так еще бренд сразу же представил и рекламную кампанию, снятую Марио Тестино. Похожую схему использовали Tommy Hilfigier, Ralph Lauren и Topshop Unique. Новый формат доказал нам две вещи: во-первых, этот ход действительно наращивает новую аудиторию и повышает продажи (по информации BoF, интерес к Burberry вырос на 400%, судя по поисковым запросам), а во-вторых, окончательно стерлась грань между сезонами. Люди приходят на весенне-летний показ в сентябре, заказывают вещи и уже могут носить их зимой, не дожидаясь сезона.
-
Шоу Burberry, весна-лето 2017
Русское
Самое прекрасное, что случилось с трендбуком за год — культ русского. Мир вдруг горячо полюбил кириллицу и стилистику постсоветских девяностых и ленинградского клуба TamTam, а ларьки, обивки диванов и сервант, как у бабушки, попали в Tumblr и Pinterest. За всё спасибо Гоше Рубчинскому, самому актуальному стилисту современности Лотте Волковой и дизайнеру Vetements Демне Гвасалии (последнего, кстати, BoF назвал человеком года). Вот еще и форму нашей сборной зарубежная модная пресса назвала, как минимум, самым прекрасным, что случилось в Рио-де-Жанейро и, как максимум, победителем Олимпийских игр. Досталось и музыке: американский Vogue на полном серьезе разбирает стиль Земфиры, футболки и свитеры с «Королем и шутом» стали завсегдатаями парижских клубов, про Оксимирона пишет Dazed & Confused, а Антоху MC из спального района Москвы снимает i-D.
Возраст — ничто
Тенденция на взрослых моделей – не новость сегодняшнего дня, но с каждым годом она усиливается. Пиком стал календарь Pirelli, в котором, во-первых, не было обнаженки, а во-вторых, его лицами стали женщины-актрисы, средний возраст которых составляет 44 года. И это еще не все: семидесятилетняя Лорен Хаттон на показе Bottega Veneta выходит под руку с Джиджи Хадид, Шарлота Рэмплинг становится лицом Loewe, а Ванесса Редгрейв — Gucci.
Мерч
Сенкью вери мерч: сувенирные футболки с музыкантами и логотипами групп в 2016-ом стали востребованы не меньше, чем тридцать лет назад. Причем сразу в двух индустриях, музыкальной и модной. «Мерч — это новые CD-диски. Визуальная часть сегодня важна не меньше, чем сама музыка», — подтверждает тенденцию в интервью BoF дизайнер Джерри Лоренцо, разработавший фанатскую атрибутику Джастина Бибера (кстати, за прошлый год этот 22-летний канадский певец заработал на мерче — кепках, футболках, браслетах и парфюме — 45 миллионов долларов). Чтобы понять, что у покупателя на уме, вспомним, как в августе Канье Уэст открыл сразу два десятка временных фанатских магазинов по всему миру: в Лондоне и Чикаго, в Детройте и Берлине, в Сингапуре и в Сиднее — и везде продавал одни и те же куртки и футболки с надписями Life of Pablo (название последнего альбома), собрав баснословные очереди и соответственную прибыль. Один только магазин в Нью-Йорке за два дня работы принес рэперу больше одного миллиона долларов. Стало неважно, что знают о творчестве Iron Maiden гости недель моды в мерч-футболках, были ли они на концерте AC/DC мирового тура The Razor’s Edge или просто купили футболку в масс-маркете: важно, с чем они ее носят. Вещи с названиями музыкальных групп перестали быть просто фанатскими сувенирами и стали модным трендом — таким же, как, например, пуховики, кириллица и ботфорты.
Музыканты — новые дизайнеры
Доказывать это утверждение взялись Канье Уэст и Рианна. Первый делает самые запоминающиеся шоу на неделе моды в Нью-Йорке, вторая в сотрудничестве с Puma представляет коллекцию на Paris Fashion Week. И несмотря на неодобрительные отзывы критиков, коллаборации продаются хорошо: будь то проеденный молью свитер Yeezy за 200 000 рублей или розовые наряды в духе «Мария-Антуанетта в спортзале» из коллекции Fenty x Puma.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.