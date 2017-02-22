Почему рейв — наше всё на ближайший год?

Если сравнивать аутфиты британских рейвов девяностых, например, с отечественными, то сходств у них будет немного, зато в этом списке будут универсальные широкие карго с карманами и ремешками. Именно они стали центром трендбука будущего весенне-летнего сезона. У Ellery — из лакированной кожи, у Preen by Tomas Bregazzi — полностью в блестках, у Hood by Air — с вырезами и на молниях, у Marques’Almeida — с остромодными оборками, а Dsquared2 приблизились к оригиналу ближе всего, выпустив штаны-трубы из денима.