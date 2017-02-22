Завтра в центре дизайна ArtPlay пройдет вечеринка OFF от Roots United, организаторов двух летних Present Perfect Festival. Мы уже рассказывали о хедлайнерах рейва, а теперь показываем, в чем туда нужно идти и как бренды — от андеграундных Hood by Air до консервативных Prada — возвращают в трендбук субкультуру девяностых.
Почему рейв — наше всё на ближайший год?
Если для прогрессивных и андеграундных брендов, таких как Off/White или Hood by Air, цитирование субкультур — обычное дело, то для высоких — в новинку. Поэтому, когда Миучча Прада презентовала круизную коллекцию, посвященную клубной культуре Британии в 1990-х, а Dior Homme снял видео-инструкцию, как нужно одеваться на рейвы, стало понятно, что весна 2017-го будет рейвовой — с кислотно-раскрашенными кюлотами, мягкими тапочками, костюмами-пижамами и топиками, которые нужно носить поверх рубашек.
Если сравнивать аутфиты британских рейвов девяностых, например, с отечественными, то сходств у них будет немного, зато в этом списке будут универсальные широкие карго с карманами и ремешками. Именно они стали центром трендбука будущего весенне-летнего сезона. У Ellery — из лакированной кожи, у Preen by Tomas Bregazzi — полностью в блестках, у Hood by Air — с вырезами и на молниях, у Marques’Almeida — с остромодными оборками, а Dsquared2 приблизились к оригиналу ближе всего, выпустив штаны-трубы из денима.
Самую однозначную рейверскую коллекцию показал на Нью-Йоркской неделе моды Marc Jacobs: Ирина Шейк и Кендалл Дженнер примерили дреды, атласные шорты, кислотные викторианские мини-платья в блестках и плащи с металлическим отблеском. А в России тенденцию транслирует финалистка нашего проекта «Новые имена в дизайне» Юлия Воробьева (Макарова): на Mercedes-Benz Fashion Week она представила коллекцию своего бренда Turbo_Yulia, вдохновленную российской клубной культурой 1990-х. И сделала это в формате мини-рейва с участием хедлайнеров вечеринок «Скотобойня».
Самый простой способ приблизиться к рейв-культуре — сделать макияж: можно вдохновиться фотографиями с пост-советских дискотек в заброшенных деревнях Литвы, как уже сделали это Демна Гвасалия и Лотта Волкова, или просто повторить мэйк с показов Prada или Fashion East. Но в обоих случаях не обойтись без кислотных теней, розовых и голубых подводок для глаз и зеленой помады.
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